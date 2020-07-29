谷歌 CEO 皮查伊证词：我们要保证美国的科技优势

7 月 29 日消息，据国外媒体报道，当地时间周三美国国会众议院反垄断委员会将举行听证会。谷歌母公司 Alphabet 首席执行官桑德尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）在事先发表的书面证词中表示，谷歌正在竞争激烈、充满活力的全球市场中经营，许多小企业主利用谷歌的数字工具发展壮大。谷歌不仅在开发或多或少对美国用户有用的产品，也在对美国未来进行深入技术投资。

以下是书面证词全文：

感谢今天有机会发言。

从本质上讲，关于竞争的讨论就是关于机遇的讨论。当前这一点比以往任何时候都更加重要，因为全球疫情正对我们的健康和经济带来了双重挑战。

我个人对于通过科技获得更多机遇深有体会。我在印度长大，以前很少接触电脑。所以可以想象，当我来到美国读研究生的时候，看到整个实验室的电脑都可以任我所用时，是多么惊讶。

在那个计算机实验室，首次上网的体验让我走上了将科技带给更多人的道路。这是我在 16 年前加入谷歌的原因，也促使我帮助开发了谷歌 Chrome 浏览器。这不仅仅是因为我认为世界需要另一款浏览器，而是因为更好的浏览器可以向更多的人开放互联网。我当时无法想象，11 年后会有这么多人通过 Chrome 免费上网。

在谷歌，我们为选择我们产品和服务的用户数感到自豪；我们更为他们所做的一切感到自豪：1.4 亿学生和教育者在疫情期间通过谷歌的 G Suite for Education 保持联系；作为谷歌扩大经济机会计划的 10 亿美元投资组成部分，500 万美国人通过谷歌获得数字技能；数以百万计的小企业主通过谷歌地图和搜索等谷歌产品与客户进行联系。

没有美国悠久的创新传统，我们的工作就不可能完成，我们因能为未来做出贡献而感到自豪。我们成立于硅谷，现在世界各地的谷歌员工超过 12 万名。我们在美国有超过 7.5 万名员工，在 26 个州设有办公室和数据中心。据估计，仅 2018 年我们在全美的投资就超过了 200 亿美元，据称我们是当年美国最大的资本投资者。在过去的三年里，我们跻身美国投资者前五名。

我们做出贡献的一个重要方式是，开发或多或少对美国用户有用的产品，帮助他们寻找一条更快的回家之路，在 YouTube 上学习如何烹饪新菜，或者是发展一项小型业务。调查研究发现，像谷歌搜索、Gmail、谷歌地图和谷歌图片这样的免费服务每年能够为每个普通美国人带来数千美元的价值。

许多小企业主利用我们的数字工具发展壮大。例如总部位于纽约的面包店 Fat Witch Bakery，几十年来一直以美味的布朗尼蛋糕闻名。17 年来，Fat Witch 和创始人帕特丽夏 · 赫尔丁（Patricia Helding）一直是谷歌广告的客户。Fat Witch 团队使用像谷歌 My Business 之类的免费工具与客户互动、推送最新信息，获得了超过 200 条评论，而且还在不断增加。他们也在使用 Google Analytics 等免费分析工具来跟踪市场营销支出。

网络已经成为许多企业的生命线，在疫情期间尤为如此。例如，当疫情迫使德克萨斯州采取隔离措施时，总部位于奥斯汀的健身公司 Kettlebell Kings 已经在谷歌广告和分析服务方面投入了近十年。当就地避难命令导致家庭健身设备销量激增时，Kettlebell Kings 准备调整其线上产品份额以占领市场，其 YouTube 频道流量增长了 20%，数字营收和产品销售自疫情爆发以来增长了 3000%。近三分之一的小企业主表示，如果没有数字工具，他们将不得不在疫情期间关闭全部或部分业务。

我深感自豪的是，现在实体店能够以 20 年前不可能的方式在全球范围内进行竞争。例如，Berry Digital Solutions 是俄亥俄州厄巴纳的一家支持当地小企业的数字营销公司。疫情期间，他们使用谷歌工具进行远程工作，通过谷歌日历协调会议安排，并就谷歌文档中的内容进行协作。他们帮助客户使用谷歌广告服务，格外推崇只有点击广告才付费的方式。Berry Digital 团队也使用谷歌分析工具来了解用户需求，确定如何更好地为客户服务。

我们作出贡献的另一种方式是对美国未来进行深入技术投资。每年我们都是全球最大的研发投资者之一。到 2019 年底，我们的研发支出在过去 10 年里增长了近 10 倍，从 28 亿美元增加到 260 亿美元。在过去 5 年里，我们已经在研发上投入了 900 多亿美元。

通过这些投资，我们的工程师团队正在帮助美国巩固人工智能、自动驾驶汽车和量子计算等新兴技术领域的全球领导者地位。例如，去年秋天，我们在美国的研究团队首次达到量子计算里程碑，这一发现可能最终导致医学领域和研发更高效电池方面获得新突破。

正如美国在这些领域的领导地位并非稳固一样，我们知道谷歌也无法保证持续成功。谷歌正在竞争激烈、充满活力的全球市场中经营，价格会自由波动，产品在不断改进。如今的竞争格局与 5 年前完全不同，更不用说 21 年前谷歌推出第一款产品谷歌搜索之时。

例如现在人们搜索信息的方式比以往任何时候都多，而且发生在搜索引擎之外的行为越来越多。通常情况下，你只需点击一下鼠标或打开一款应用程序：你可以在厨房问数字助理 Alexa 一个问题；在 Twitter 上浏览新闻；通过 WhatsApp 向朋友询问信息；并获得 Snapchat 或 Pinterest 的推送。在网上搜索产品时，你可能会访问亚马逊、eBay、沃尔玛或其他电子商务供应商，这些供应商承包了大多数在线购物查询。在旅游和房地产等领域，谷歌同样面临着来自专业企业搜索查询的激烈竞争。

竞争激烈的数字广告市场为出版商、广告商以及消费者提供了多种选择。例如在过去 10 年里，来自 Twitter、Instagram、Pinterest、康卡斯特等公司的广告竞争使得在线广告成本降低了 40%，而节省下来的费用通过更低的产品价格转给了消费者。

我们还特意开发支持他人创新的平台。成千上万的设备制造商和 3 家电信运营商通过 Android 系统开发和销售移动设备，无需向我们支付任何许可费，也无需对我们的产品进行整合。这大大降低了终端设备的价格。如今全球数十亿消费者都能买得起智能手机，有些售价还不到 50 美元。他们借此能够获得新的机遇，与世界各地的亲朋好友分享视频，让自己或孩子接受教育，或者是投身创业热潮。

竞争也为隐私和安全设定了更高标准。我一直坚信隐私是每个人都该享有的普遍权利。谷歌致力于保护用户信息安全，负责任地对待信息安全，并让用户能够选择共享内容。我们从不会向第三方出售用户信息。但我们必须要做更多工作来保护各行业用户，这就是为什么我们一直支持制定全面的联邦隐私法。

时至今日，我都没有忘记创新和技术如何改变了我的人生历程。谷歌的目标是为每个人创造机遇，无论你身在何处，无论你信仰何物，无论你赚得几何。我们致力于与立法者开展合作，保护消费者，保持美国在世界上的科技竞争优势，并确保每个美国人都能获得科技带来的不可思议机遇。