NASA 火星探测器 “毅力号”即将发射

美国国家航空航天局（NASA）的 8 个探测器已经造访过火星表面，而此次发射的 “毅力”号火星车将第一次把采集的火星样品保存起来，以便由未来的任务带回地球。

NASA 的毅力号火星车距离 7 月 30 日的预定发射日期越来越近。该火星车肩负着一项重要的天体生物学任务，即寻找火星历史上存在过微观生命的证据，并探索杰泽罗陨石坑的地质特征。与此同时，毅力号还将展示一些关键技术，为未来的机器人和人类探索火星做准备。在完成所有这些任务的过程中，毅力号还将收集火星岩石和风化层（主要为破碎的岩石和灰尘）的首批样品，以便由未来的一系列任务带回地球。

在这幅艺术家的构想中，联合发射联盟的两级阿特拉斯 5 型运载火箭将推动毅力号飞向红色星球。这将是美国宇航局第 5 次用高达 60 米的阿特拉斯 5 型火箭发射火星任务。在这幅艺术家的构想中，联合发射联盟的两级阿特拉斯 5 型运载火箭将推动毅力号飞向红色星球。这将是美国宇航局第 5 次用高达 60 米的阿特拉斯 5 型火箭发射火星任务。

“51 年前的今天，NASA 正在为首次登月做最后的准备，”NASA 局长吉姆 · 布里登斯廷在 7 月 17 日的一次视频采访中说，“今天，我们即将迎来探索的另一个里程碑时刻：在火星采集样品。当我们今天赞美阿波罗 11 号的英雄时，未来的人们很可能也会记住毅力号背后的所有人——不仅因为他们在离家一亿英里之外所取得的成就，而且因为他们能够为实现这次发射所付出的一切。”

美国国家航空航天局在 2012 年 12 月宣布了 “火星 2020”任务，并确定将于今年夏天发射。由于地球和火星的相对位置，发射机会每 26 个月才会出现一次。如果毅力号在今年夏天不能前往火星，该计划将不得不推迟到 2022 年 9 月再进行尝试，这将严重影响 NASA“火星探索计划”（Mars Exploration Program）的长期目标，并增加整个任务的风险。

在计划此次火星任务时，毅力号团队面临着重大挑战。毅力号有着迄今为止到达火星的最重载荷，团队成员还进行了一个完整的测试项目，以确认降落伞设计的可靠性。此外，他们还进行了大量努力，以提高火星车样品保存系统的性能，这将是有史以来进入太空的最复杂、洁净程度要求最高的装置。

这块 8×13 厘米的铝板将安装在毅力号火星探测器上，用以纪念新冠肺炎大流行的影响，并向世界各地医护人员坚忍不拔的意志表示敬意。

不过，在毅力号团队所面临的所有障碍中，新冠肺炎大流行是最大的挑战，各项安全预防措施都需要远程完成，工作量巨大。为了纪念新冠肺炎大流行的影响，并向世界各地医护人员坚韧不拔的意志表示敬意，毅力号团队还在火星车上安装了一块 8×13 厘米的铝板，上面的蛇形缠绕图案象征着治愈和医学。

从下面可以清楚看到毅力号火星车在中间轮的右侧有一块铝板，上面的蛇形缠绕图案象征着治愈和医学，以纪念新冠肺炎大流行的影响，并表彰世界各地医护人员坚忍不拔的意志。从下面可以清楚看到毅力号火星车在中间轮的右侧有一块铝板，上面的蛇形缠绕图案象征着治愈和医学，以纪念新冠肺炎大流行的影响，并表彰世界各地医护人员坚忍不拔的意志。

目前，“火星 2020”任务的所有主要探测器部件（从减速伞到火星车）都已经准备就绪。7 月 7 日，毅力号火星车已经被安装在阿特拉斯 5 型（Atlas V）火箭的顶部，后者将负责发射任务。

“这次任务需要在发射后飞越 3.14 亿英里（约合 5.05 亿公里）的行星际空间，然后经过 7 分钟的恐怖飞行，才能安全抵达火星表面，”NASA 行星科学部主任洛丽 · 格蕾斯（Lori Glaze）说，“当第一次看到杰泽罗陨石坑的地貌时，我们才真正开始意识到摆在面前的是一片科学宝地，游戏真正开始了。”

毅力号的任务

毅力号火星车的天体生物学任务将是寻找古代微生物生命的迹象。它还将描绘火星的气候和地质特征，为人类探索这颗红色星球铺平道路，并成为第一个收集和保存火星岩芯和尘埃样品的行星任务。目前，美国国家航空航天局正在与欧洲空间局合作制定一项后续任务，向火星发射航天器，将毅力号储存的这些样品带回地球，进行更深入的分析。

“火星 2020”毅力号火星车的圆盘状巡航平台位于后壳上方，动力下降器和毅力号火星车就位于后壳内部。这张照片拍摄于 2020 年 5 月 28 日，地点是佛罗里达州的肯尼迪航天中心。“火星 2020”毅力号火星车的圆盘状巡航平台位于后壳上方，动力下降器和毅力号火星车就位于后壳内部。这张照片拍摄于 2020 年 5 月 28 日，地点是佛罗里达州的肯尼迪航天中心。

“火星 2020”任务是一项更大计划的一部分，该计划还包括为人类探索红色星球做准备的探月任务。NASA 正在进行一项名为 “阿尔忒弥斯计划”（Artemis program）的太空探索计划，希望在 2024 年让宇航员重返月球，并在 2028 年之前在月球表面和月球周围建立持久的人类存在。

如果 7 月 30 日的发射成功，毅力号火星车将在 2021 年 2 月 18 日登陆火星的杰泽罗陨石坑。确定特定的着陆日期和时间有助于任务规划者更好地了解着陆点的光线和温度，以及火星轨道卫星的位置，这些卫星的任务是在探测器下降和着陆期间记录和中继探测器数据。