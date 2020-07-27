美国宇航局将于 7 月 30 日发射 “毅力号”火星探测器：寻找生命迹象

7 月 27 日消息，据国外媒体报道，美国宇航局（NASA）的下一艘火星探测器将于本周发射升空，开始为期 7 个月的火星之旅。

今年 3 月 5 日，美国宇航局宣布，它的下一艘火星探测器的名字为 “毅力号”（Perseverance）。该机构表示，该火星探测器将寻找古代生命的迹象，收集岩石和土壤样本以便将来带回地球，并且研究火星的气候和地质。

“毅力号”火星探测车和汽车差不多大小，大约 3 米长，2.7 米宽，2.2 米高，重 1025 公斤。

美国宇航局表示，这艘火星探测车预计于 7 月 30 日从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射，经过 7 个月的旅行后，将于 2021 年 2 月降落在火星表面的杰洛陨石坑内，目的是寻找火星上古代微生物存在的天体生物学证据。

美国宇航局官员表示，只要火星车能在今年 8 月 15 日前发射升空，它就可以顺利抵达火星。

2020 年 6 月，NASA 曾在一份新闻稿中表示，由于地球和火星的相对位置，发射机会每 26 个月才会出现一次。如果错过这一窗口期将意味着 NASA 将不得不等到 2022 年 9 月份才能进行下一次发射。

外媒报道称，发射将取决于天气和技术因素。此前，由于技术问题，该计划在本月早些时候被推迟。