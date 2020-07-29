4 名宇航员参加！NASA 宣布 SpaceX 龙飞船任务名单

北京时间 7 月 29 日早间消息，美国国家航空航天局（NASA）及其国际伙伴已经为 Crew-2 分配了新的成员。这是 NASA 商业载人飞船项目的一部分，同时也是 SpaceX“载人龙飞船”第二次飞往国际空间站。

NASA 宇航员谢恩 · 金布拉夫（Shane Kimbrough）和梅根 · 麦克阿瑟（Megan McArthur）将分别担任此次飞行任务的指挥官和飞行员。日本航天局（JAXA）宇航员星出彰彦（Akihiko Hoshide）和欧洲宇航局航天员托马斯 · 派斯奎特（Thomas Pesquet）也将加入此项任务。

在 NASA 的 Demo-2 和 Crew-1 任务都成功完成后，Crew-2 计划在 2021 年春天发射。Crew-2 的宇航员将在国际空间站停留 6 个月。另外 3 名成员则由俄罗斯 “联盟号”宇宙飞船送入空间站。届时，整个国际空间站将有 7 名成员，多于此前的 6 名，使 NASA 能够将太空科学项目数增加一倍。

这将是金布拉夫第三次飞往太空，也是他第二次在国际空间站长时间停留。麦克阿瑟是第二次前往太空，但却是首次前往空间站。星出彰彦和派斯奎特之前也曾有过多次太空飞行经历。