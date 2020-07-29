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Nord Lite？一加入门新机曝光：采用高通骁龙 690

2020/7/29 16:53:06 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 29 日消息 一加 Nord 手机是一加公司 一加 X 之后回归中端市场的最新产品，这款手机搭载骁龙 765G SoC，90Hz 刷新率屏幕，支持 30W 快充。现在，看来一加可能还在开发另一款入门产品，将采用最新的骁龙 690 5G 芯片组。

外媒 XDA-Developers 发现，在 一加 Nord 的最新版本 OxygenOS 10.5 中发现了新机存在的证据，据悉，系统的设置 APK 中提到了一款即将推出的代号为 “Billie”的 一加 智能手机。值得一提的是，早前在 Geekbench 上发现了一款未知的一加手机，型号为 BE2028，可能是同一款机型。

这款神秘的一加设备似乎有四个型号：BE2025、BE2026、BE2028 和 BE2029，很可能是针对不同的市场。系统中还出现了 “isSM6350Products”，SM6350 指的是骁龙 690 5G 芯片组，骁龙 690 芯片组意味着新机的价格可能低于一加 Nord，新机或许会命名为一加Nord Lite

IT之家了解到，一加 BE2028 在 Geekbench 上的信息显示，该机搭载骁龙 690 5G SoC、6GB RAM 和 Android 10 操作系统，单核测试获得 609 分，多核测试中获得 1728 分，目前还不清楚该机的发布时间。

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关键词：一加

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