英特尔推出幽灵峡谷 NUC 高配版：i9-9980HK，12999 元

IT之家 7 月 29 日消息 6 月份，英特尔幽灵峡谷 NUC 现已上架，搭载 i7-9750H 处理器，准系统售价 8888 元。现在，幽灵峡谷 NUC 高配版也上架了，搭载了 i9-9980HK，准系统售价 12999 元。

参数方面，i9-9980HK 为 8 核 16 线程，2.4-5GHz，TDP 为 45W。

IT之家曾报道，幽灵峡谷（Ghost Canyon）引入了模块化设计，内部设计完全重构，目标是在不影响性能的情况下，构建真正的高性能迷你游戏 PC。官方表示，幽灵峡谷最大的创新之一，就是把主板和显卡、硬盘等设备，通过一块基板用 PCIe 桥接起来，这样相当于把传统 “摊大饼”的主板进行分拆、折叠，最大程度地利用有限的空间，解决性能、小体积和稳定性的矛盾。

英特尔表示，这台主机搭载了可以 “一抽而出”的主板，采用模块化的设计，以 PCIe 桥接到基板上。基板的设计让 NUC 9 Extreme 在灵活性和扩展性上表现优异，PCIe3.0 x16 插槽可以连接最大卡长为 8 英寸、具有双插槽的显卡。

接口方面，它共有 4 个 USB、两个 Type C 的 Thunderbolt 3、一个 HDMI 2.0a 接口，并带有两个千兆网络接口，内置双天线 Intel Wi-Fi 6 和蓝牙 5。内置紧凑型的 500W 电源，由知名 OEM 电源品牌制造，并且采用底部进风、后排风的散热方式，在供电的源头上解除了后顾之忧。