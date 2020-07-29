英特尔 Ponte Vecchio Xe Gpu 将采用台积电 5/7nm 工艺打造

IT之家7月29日消息 DigiTimes 上周曾称英特尔 GPU 芯片将采用台积电 6nm 工艺代工并订购了约 180000 的晶圆量。据外媒 wccftech 今日报道，英特尔 Ponte Vecchio GPU 并不会采用台积电的 6nm 工艺制造，而是同时采用台积电的 5nm 和 7nm 工艺制造而成。

据 wccftech 采访产业链得：

台积电的 5nm 工艺在密度上与英特尔的 7nm 工艺大致相当，因此 Ponte Vecchio 若采用台积电 6nm 工艺是不可行的；

Ponte Vecchio 将具有多个 SKUs；所有 Ponte Vecchio 的 SKUs 都将采用英特尔自产的 I/O 芯片；

运算模块将根据 SKUs 的不同选择采用台积电 5nm 或英特尔 7nm 工艺制成；

Rambo 缓存将由英特尔制造；

Intel Xe 连接模块将由台积电负责；

英特尔确实在台积电 6nm 工艺上采购了 180000 片的晶圆，但与 Ponte Vecchio 无关，是双方此前持续合作的一部分。

据外媒 videocardz，英特尔图形官方推特曾发文暗示其计划在下个月（8月14日前）公布下一代 Xe 图形的更多细节。

▲ 图源videocardz

IT之家了解到，英特尔首批Xe架构显卡代号以意大利佛罗伦萨的石桥古迹“ Ponte Vecchio”命名，主要是表现其GPU之间强大的互连特性（据称Ponte Vecchio图形卡将使用高速Compute Express Link（CXL）互连技术）。此外，Ponte Vecchio图形卡并不是作为游戏卡发布，而是作为高性能计算用途推出。