海尔智家拟以 40.6 亿元出售非主业资产，标的估值溢价 80%

7 月 29 日晚间消息，海尔智家发布公告称，为聚焦智慧家庭主业，剥离非主营业务，优化资源配置，节约非主业资本性开支，公司拟向青岛海尔生态投资有限公司（下称海尔生态投资），转让公司持有的海尔卡奥斯物联生态科技有限公司（下称卡奥斯）54.50% 股权，对应作价 40.6 亿元。

此次卡奥斯股东全部权益的评估值为 72.39 亿元，在此基础上考虑评估基准日后 A + 轮引资 2 亿元增资额的影响，确定拟出售资产（即卡奥斯 54.50% 的股权）的交易价格为 40.6 亿元，即卡奥斯整体估值近 74.50 亿元，相较其截止今年 5 月底的净资产溢价约 80%。值得注意的是，海尔生态投资为海尔智家实际控制人海尔集团间接控制的子公司，故此次交易构成关联交易。

目前，海尔智家直接持有卡奥斯 65.23% 的股权，并通过两家控股子公司间接持有卡奥斯 8.01% 的股权，合计持有卡奥斯 73.24% 的股权。本次交易完成后，海尔生态投资将持有卡奥斯 54.50% 的股权，海尔智家仍直接持有卡奥斯 10.74% 的股权，并通过公司控股子公司间接持有卡奥斯 8.01% 的股权，合计持有卡奥斯 18.75% 股权，卡奥斯将不再纳入公司合并报表范围。

据了解，卡奥斯主要从事工业互联网、智能控制、工业智能与自动化、精密模具、智慧能源和智研院等工业互联网相关业务，具体包括平台增值分部、智慧物联分部、智能制造分部。2019 年该公司实现营收 200.63 亿元，净利润 2.37 亿元，分别占海尔智家对应营收、净利润的 10%、3% 左右。

海尔智家表示，公司发展战略方向与卡奥斯拟发展的工业互联网业务在商业模式、客户群体、战略定位差异较大，在家电行业竞争日益激烈的背景下，公司需要聚焦主业，避免多头出击。因此，公司拟剥离卡奥斯是对下属产业进行梳理和整合，进一步聚焦智慧家庭主业的举措。同时也有利于公司未来减少非主业资金投入，避免短期业绩波动的风险，并获得良好回报。海尔智家预计，初步预计处置卡奥斯控股权将实现投资收益约 23 亿元，增加归属于上市公司股东的净利润约 16 亿元。

值得注意的是，7 月 29 日海尔智家涨停，股价收盘报 18 元，市值为 1184 亿元，与美的集团、格力电器仍有明显差距。