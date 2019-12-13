海尔智家：公司尚未向海尔电器提出任何私有化安排

12月13日上午消息，昨日有外媒在网上发布的《独家-海尔智家计划香港上市并私有化价值77亿美元的公司》（原文标题为EXCLUSIVE-Haier Smart Home plansHong Kong listing to take $7.7 bln unit private）的报道，该报道称海尔智家计划实施H股股票上市并私有化另一家价值77亿美元的集团公司，在该项交易中，海尔智家将向海尔电器集团的少数股东以新发行H股的方式收购其持有的海尔电器集团股票。
对此，海尔智家今日发布公告进行澄清称，公司正在初步探讨私有化海尔电器的方案。目前，公司尚未向海尔电器提出任何私有化安排，尚未就该等私有化安排达成任何协议、承诺或其他确定意见（如换股比例及私有化时间表等），该等私有化安排尚存在重大不确定性。
以下为海尔智家公告全文：
海尔智家股份有限公司关于媒体报道的澄清说明公告
重要内容提示：近日，相关媒体报道了名为《独家-海尔智家计划香港上市并私有化价值77亿美元的公司》（原文标题为EXCLUSIVE-Haier Smart Home plans HongKong listing to take $7.7 bln unit private）的文章。截至本公告发布之日，公司尚未向海尔电器提出任何私有化安排，尚未就该等私有化安排达成任何协议、承诺或其他确定意见（如换股比例及私有化时间表等），该等私有化安排尚存在重大不确定性。为避免对投资者产生误导，公司特针对上述报道作出澄清说明。
一、报道概述
2019年12月12日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔智家”）关注到相关外文媒体在网上发布的《独家-海尔智家计划香港上市并私有化价值77亿美元的公司》（原文标题为EXCLUSIVE-Haier Smart Home plansHong Kong listing to take $7.7 bln unit private）的报道，该报道称海尔智家计划实施H股股票上市并私有化另一家价值77亿美元的集团公司，在该项交易中，海尔智家将向海尔电器集团的少数股东以新发行H股的方式收购其持有的海尔电器集团股票（以上为译文）。
二、澄清说明
截至本公告发布之日，公司为海尔电器集团有限公司（Haier ElectronicsGroup Co., Ltd.，一家注册于百慕大群岛并于香港联合交易所上市的公司，股票代码为HK 1169，以下简称海尔电器）的控股股东。
公司目前正在初步探讨私有化海尔电器的方案，该等可能的私有化安排将通过换股的方式进行，对价股票为将于香港联合交易所主板上市的H股股票，如该交易实施完成，海尔电器将在香港联合交易所主板终止上市。截至本公告发布之日，公司尚未向海尔电器提出任何私有化安排，尚未就该等私有化安排达成任何协议、承诺或其他确定意见（如换股比例及私有化时间表等），该等私有化安排尚存在重大不确定性。
三、其他提示
公司将继续关注相关媒体报道及该等私有化安排的相关进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务。在此感谢广大投资者对公司的关注和关心，同时公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2019年12月12日