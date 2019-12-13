海尔智家：公司尚未向海尔电器提出任何私有化安排

12月13日上午消息，昨日有外媒在网上发布的《独家-海尔智家计划香港上市并私有化价值77亿美元的公司》（原文标题为EXCLUSIVE-Haier Smart Home plansHong Kong listing to take $7.7 bln unit private）的报道，该报道称海尔智家计划实施H股股票上市并私有化另一家价值77亿美元的集团公司，在该项交易中，海尔智家将向海尔电器集团的少数股东以新发行H股的方式收购其持有的海尔电器集团股票。

对此，海尔智家今日发布公告进行澄清称，公司正在初步探讨私有化海尔电器的方案。目前，公司尚未向海尔电器提出任何私有化安排，尚未就该等私有化安排达成任何协议、承诺或其他确定意见（如换股比例及私有化时间表等），该等私有化安排尚存在重大不确定性。

以下为海尔智家公告全文：