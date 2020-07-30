索尼与 NEC 成立半导体生产管理公司 SSN，索尼持股 25%

（原标题：索尼与NEC成立半导体生产管理公司SSN 索尼持股25%）

索尼半导体制造公司日前和 NEC 设施公司宣布，共同成立 SSN 设施有限公司（简称 SSN 设施），该公司将负责半导体生产基地的设施管理。

▲ 索尼

SSN 是 Sustainable & Smart Next generation(可持续&智能的下一代)的缩写。

索尼半导体制造计划将日本 7 个生产基地的设施管理业务外包给 SSN 设施，以确保无尘室和设备的稳定运行和维护，保证高效而简便的运营，从而提高公司对业务环境的应变能力。SSN 设施将从今年 9 月 1 日开始进行索尼半导体制造的设施管理、维护工作等。

NEC 设施在生产基地（主要是半导体和电子元器件）的设施管理方面拥有丰富的经验、专业的人员和知识。SSN 设施的成立，将进一步扩大其作为制造业设施管理外包服务商在半导体制造领域的业务范围，而该领域的业务需求正随着数字化的发展而激增。

SSN 设施简介

地址：熊本县熊本市；开始运营时间：2020 年 9 月 1 日；注册资金：5333 万日元。

股份结构：NEC 设施：75%，索尼半导体制造：25%；业务内容：半导体生产基地的设施管理、维护、修缮工作等；代表人：未定。