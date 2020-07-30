Canalys：二季度全球智能手机市场华为首超三星夺冠

IT之家 7 月 30 日消息 7 月 30 日上午消息，第三方研究机构 Canalys 今日发布报告称，2020 年第二季度华为在全球智能手机市场首次夺冠，超越了三星。这标志着 9 年来第一次有除三星或苹果外的厂商领跑市场。

数据显示，今年第二季度华为全球智能手机出货 5580 万台，同比下降 5%；排名第二的三星智能手机出货量为 5370 万部，较 2019 年第二季度同比下降 30%。

报告提到，由于受到美国政府的限制，华为在中国大陆以外的业务几乎被扼杀，其海外出货量在第二季度同比下降了 27%。但华为已经成为国内市场的主导者，第二季度在中国的出货量增长了 8%，华为目前 70% 以上的智能手机都在中国大陆销售。

Canalys 资深分析师 Ben Stanton 提到：“这是一个很了不起的成绩，一年前很少有人会预测到。如果不是新冠疫情这样的结果几乎不会发生。华为充分利用中国经济复苏的机会，加速发展智能手机业务。三星在中国的业务非常少，市场份额不到 1%，其核心市场，如巴西、印度、美国和欧洲，都受到疫情爆发和随后的封锁的严重破坏。”

Canalys 分析师贾沫表示：“获得第一名对华为来说意义重大。但华为很难长期保持领先地位。华为在欧洲等关键地区市场的主要渠道合作伙伴对华为越来越谨慎、以采购更少华为的产品和引进新品牌以降低风险。一旦全球经济开始复苏，仅靠中国的实力将不足以维持华为全球第一的排名。”