华为海思 FHD 智能芯片发布：电视 512M 内存流畅运行安卓 9

IT之家7月30日消息 当前主流智能电视配置远弱于 PAD 和手机。FHD 的智能电视，内存 512M 起步，4K 智能电视内存 1G 起步，而且智能电视还要预留内存用于视频解码，内存资源非常紧张。因此当前市面上入门级的 512M 内存的智能电视，大都还停留在 2013 年发布的 Android K(4.4)版本，无法升级新版本的 Android 系统。

IT之家获悉，华为上海海思最新推出了两颗 FHD 智能电视芯片。这两颗芯片 Pin2Pin 兼容，一款芯片内置了 512M 内存，另一款内置了 1G 内存。需要注意的是，第一颗芯片打破 512M 内存不能运行 Android 高版本魔咒，通过海思内存优化，成功在 512M 内存上流畅运行 Android P(9.0)版本，也是目前全球市场上唯一的 512M 内存的 Android P(9.0)电视平台。

与此同时，海思 FHD 芯片已适配全球通用的绝大多数主流应用，保证运行正常，无兼容性问题。

海思芯片平台除了率先支持 Android P 版本，还配置了高性能 4 核 A53 CPU，可支持 [email protected] 解码，让消费者在 FHD 产品上也能享受更高质量的内容。

海思 FHD 芯片平台拥有优秀的画质表现：噪声和清晰度的处理上更均衡，清晰度全面提升，轮廓锐利自然不粗糙。集成了屏的时序控制（Timing controller，简称 TCON）模块，并和主流屏厂产品完成预适配。

海思 FHD 芯片平台和海思的 4K 芯片系列产品，都是基于 Android P 平台，共用同一套代码，有效减少 TV 厂商的重复开发工作，可以投入更多的精力在产品优化上。