第三财季业绩超预期且与华为达成和解，高通盘后股价大涨 12%

7 月 30 日消息，据国外媒体报道，当地时间周三美股收盘后，高通公布了好于预期的 2020 财年第三财季财报，且宣布与华为达成和解，这推动该公司股价在盘后交易中大涨 12%。

此前，在 2000 年 1 月 3 日，高通股价曾在盘中一度触及 100 美元的高点，此后一直没有达到三位数。而在今年 1 月 17 日，该股曾达到 95.91 美元的历史最高收盘价。如今，在当地时间周三股市的盘后交易中，该公司股价达到 103.83 美元，上涨 11.61%。

当地时间周三美股收盘时，该公司股价报收于 93.03 美元，上涨 1.73 美元。截至当日收盘，该公司股价今年以来累计上涨了 5.4%。相比之下，费城半导体指数 SOX 上涨了 14%，纳斯达克综合指数上涨了 18%，标准普尔 500 指数上涨了 0.9%。

在当地时间周三美股收盘后，高通公布了 2020 财年第三财季财报。财报显示，该公司第三财季的营收为 48.9 亿美元，同比下降 49.2%；净利润为 8.45 亿美元，同比下降 61%。然而，该公司营收和净利润都超过了华尔街的预期。

在 2020 财年第三财季财报中，高通表示，它已与华为达成和解，其中包括华为向高通支付之前所欠的部分专利授权费，并与华为签署一项新的、长期的专利授权协议。作为协议的一部分，该公司将在第四财季从华为那获得约 18 亿美元的收入。

高通预计，由于与华为达成和解，其第四财季的营收和利润将大幅增长。该公司表示，该公司第四财季的营收预计为 55 亿至 63 亿美元，而如果算上华为应付未付款项，其第四财季营收将在 73 亿至 81 亿美元之间。