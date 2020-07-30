支付宝 “花呗月月付”正式上线：可全年免息，少占用花呗额度

IT之家 7 月 30 日消息 今天，支付宝花呗对外宣布新产品 “花呗月月付”正式上线，将为用户提供分月向商家付款、无任何手续费、少占用花呗额度的新服务。

蚂蚁集团花呗表示：“目前花呗月月付采用的是邀约制，先向部分用户开放，8 月份开始将加快邀请节奏，届时更多用户都能用上，推动消费市场的进一步复苏。”

IT之家获悉，与花呗分期不同的是，花呗月月付按月付款，不会按订单总额占用花呗额度。“举例来说，用户想要购买一门 5000 元的教育课程，用月月付分 10 个月付款的话，只需要当前有 500 元花呗额度就能完成购买，接下来每个月自动付 500 元。”

支付宝花呗页面显示，花呗月月付是花呗面向部分用户推出的一项“分月付款服务”，在购买支持月月付的商品时，可以先付一部分，尾款按月慢慢付。

花呗月月付是分月付款，如果出现商家停止经营或关闭，用户可以申请终止付款，及时止损。不过，消费者使用月月付付款后，正常情况下是不能单方面终止的，如需申请退费，需要和商家协商处理。

对于分月收款是否会给商家带来账期压力，花呗月月付表示，花呗为商家提供了分月收款，担保收款等更为灵活的选择，商家可以根据自身经营情况，来组合使用。“另外，花呗还会协同其他金融机构，为使用花呗月月付的商家，提供相应的融资服务，来解决账期压力。”

目前，使用花呗月月付的商家需要承担的手续费成本不到同类型产品的五分之一，通过较低成本实现了同样的营销效果。