联发科发布超低功耗 800GbE MACsec PHY 收发器 MT3729

IT之家7月30日消息 今日，MediaTek 发布了 800GbE（双端口 400GbE）MACsec retimer PHY 收发器 MT3729 产品系列。

此系列产品的解决方案主要面向数据中心和 5G 基础设施应用所需的高速和超低功耗数据传输以及严格的安全性需求。MT3729 系列是基于 MediaTek 的 56G PAM4 SerDes 技术的标准产品（ASSP）。

据介绍，MT3729 产品系列非常适用于线卡或交换机结构，可构建具有安全高速数据链路和高精度的 Class-C Precision Time Protocol（PTP）时间戳功能的超大带宽、超高速率的网络服务器、交换机和路由器。

MT3729 产品系列包含四种不同的操作模式：

Retimer 模式：内置信号增强技术，可将 SerDes 连接距离和传输扩展至终端设备，以获得更精确的时间戳。

正向 / 反向变速箱 （Gearbox）模式：支持 56G 和 28G 链路间的比特率转换，使下一代交换机能够与现有基础架构无缝连接。

MUX/DeMUX 模式：无中断 MUX 和广播交换满足网络备援要求。

MACsec 模式：支持 IEEE 802.1AE MACsec，通过 AES-128 和 AES-256 加密实现每个端口 1GbE 到 400GbE 的安全通信。

MT3729 产品系列支持达 16 个 56G PAM4 双向链路，以及最高 28G NRZ SerDes 和 1G SGMII。为满足 5G 基础架构的时序要求，MT3729 系列产品支持 IEEE 1588v2 和高精度 Class-C SyncE。

IT之家了解到，MediaTek MT3729 产品系列现已上市，首批客户产品已在开发中。