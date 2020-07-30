暴风集团冯鑫涉非公行贿被公诉，海外收购时被下属骗走 1 亿元

IT之家 7 月 30 日消息 据中国经营网报道，从有关部门了解到，暴风集团创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。此外，冯鑫在海外收购时被下属骗走 1 亿元，冯鑫方面已经向上海市人民检察院第二分院提起申诉。

2019 年 7 月 28 日晚间，暴风集团公告称，实际控制人冯鑫，“因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查”。2020 年 7 月 8 日，暴风集团因无法按时提交 2019 年年报，暴风集团被暂停上市。

根据律师介绍，冯鑫被指控在相关基金投资项目中，为规避关联交易及重大事项信息披露监管，指示暴风集团相关人员，向基金管理人及基金投资机构相关人员行贿 420 万元，冯鑫则被认为系其中主犯。

报道称，在 2015 年上市后，暴风集团于 2016 年启动收购英国著名体育版权公司 MPS 计划，而冯鑫 1 亿元资金被下属 “诈骗”一事，就发生在收购 MPS 事件中。冯鑫的辩护律师证实，被骗一事属实，且冯鑫本人已向检察院提起申诉，要求追究相关人员刑事责任。

IT之家了解到，根据相关法规，若涉嫌罪名最终经审判认定，冯鑫将面临 3 年以上有期徒刑。