三星电子半导体业务二季度营收超过 150 亿美元，8 成来自存储芯片

7 月 30 日消息，据国外媒体报道，三星电子的财报显示，他们半导体业务在今年二季度的营收超过 150 亿美元，8 成来自存储。

三星电子二季度的财报是在今日发布的，财报显示，他们二季度营收 52.97 万亿韩元，折合约 443.52 亿美元，毛利润 21.06 万亿韩元，同比环比均有下滑，净利润 5.56 万亿韩元，同比环比均有增加。

在三星电子的业务中，半导体业务是重要的营收和利润来源。这一业务二季度营收 18.23 万亿韩元，折合约 152.64 亿美元，上一季度为 17.64 万亿韩元，环比增长 3%；上一年同期为 16.09 万亿韩元，同比增长 13%。

利润方面，财报显示半导体业务二季度的营业利润为 5.43 万亿韩元，折合约 45.47 亿美元，较上一季度的 3.99 万亿韩元增加 1.43 万亿韩元，较去年同期的 3.4 万亿韩元则是增加 2.03 万亿韩元。

三星电子半导体业务二季度 18.23 万亿韩元的营收，很大一部分又是来自存储芯片，其在二季度的营收 14.61 万亿韩元，占到了半导体业务二季度营收的 80%。半导体业务二季度的营收同比环比均有增长，主要也是得益于存储业务的增长，环比增长率为 11%，同比增长率为 19%。

三星电子主要有消费电子、IT与移动通信、设备解决方案三大业务部门，半导体是设备解决方案部门的两大主要业务之一，另一项是显示面板业务。