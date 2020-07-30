【IT之家开箱】华为 MateBook D 15 2020 锐龙版深空灰图赏

IT之家7月30日消息 今天，华为发布了全新的 MateBook D 15 2020 锐龙版笔记本，这也是华为首款搭载 7nm 锐龙芯片的轻薄本。目前IT之家已经拿到了这款新品的深空灰配色，现在为大家奉上热乎的图赏。

华为 MateBook D 15 2020 锐龙版采用了高强度铝合金机身，经过 40 多道阳极氧化工序的淬炼，赋予了铝合金更强韧性，进一步的凸显了产品的精致、高级感，金属表面同时采用了精密喷砂工艺，手感细腻温润，同时又不易沾上指纹等使用痕迹。

在机身尺寸方面，华为 MateBook D 15 2020 锐龙版控制的非常出色，三围尺寸分别是 357.8mm x 229.9mm x 16.9mm，最厚处仅 16.9mm，重量约 1.53kg，可轻松塞进包内。

华为 MateBook D 15 2020 锐龙版延续了华为笔记本家族全面屏的 DNA，上左右三面边框为 5.3mm，87% 屏占比，在显示效果方面，其采用了 15.6 英寸的 1080P FHD IPS 防眩光大屏，拥有 178° 宽广可视角度和 16:9 的屏幕尺寸，同时，这块屏幕还通过了德国莱茵低蓝光护眼认证、德国莱茵无频闪护眼认证。这块护眼大屏过滤部分有害的蓝光，无频闪。

在细节方面，华为 MateBook D 15 2020 锐龙版同样延续了指纹式电源键、隐藏式摄像头等创新设计，指纹电源键二合一设计，用户在点亮屏幕的同时解锁电脑，实现更高效率的开机。

接口方面，包括 USB-C 接口 x 1、USB3.2 Gen1（Type A）接口 x 1、USB2.0（Type A）接口 x 2、HDMI 接口 x 1、3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 x 1。

在核心配置方面，华为 MateBook D 15 2020 锐龙版拥有 AMD 锐龙 7 4700U / 锐龙 5 4500U 两款处理器型号可选，配备了 8GB/16GBDDR4 双通道内存以及 256/512GB PCIe NVMe SSD。

此外，华为 MateBook D 15 2020 锐龙版配备了 65W 可分离双头 USB-C 充电器，重量仅为 160g，外形小巧易携带，不仅可以为电脑充电，更是支持华为手机的快充。

华为 MateBook D 15 2020 锐龙版同样支持 “多屏协同”功能，通过 “一碰传”，将手机界面镜像到 PC 屏幕，实现两 “端”同屏，手机与 PC 文件拖拽互传，PC 上畅玩手机应用、PC 接打手机电话、PC 直接编辑手机文档内容等等，实现 PC 和手机之间的无缝链接。

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