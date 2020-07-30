北京互联网法院一审宣判：抖音、微信读书两款 App 均侵害用户个人信息

IT之家 7 月 30 日消息 据央视新闻报道，北京互联网法院作出一审宣判，认定抖音、微信读书两款 App 均有侵害用户个人信息的情形。两案也成为《中华人民共和国民法典》颁布后，体现民法典保护互联网时代公民个人信息权益的典型案件。

在凌某某诉抖音案中，原告凌某某在手机通讯录除本人外没有其他联系人的情况下，使用该手机号码注册登录抖音 App 后，被推荐大量 “可能认识的人”，其中包括多年未联系的同学、朋友。凌某某认为抖音 App 非法获取其个人信息及隐私构成侵权，将抖音 App 的运营者北京微播视界科技有限公司（以下简称微播视界公司）诉至北京互联网法院。7 月 30 日，北京互联网法院就该案进行了一审宣判，认定抖音 App 在未征得凌某某同意的情况下，对凌某某的个人信息进行处理，构成侵权。

北京互联网法院认为，凌某某的姓名、手机号码、社交关系、地理位置属于个人信息，被告在未征得凌某某同意的情况下，收集并存储凌某某的上述个人信息，构成侵权。凌某某的上述信息不具有私密性，同时，微播视界公司推荐有限的 “可能认识的人”，不构成对凌某某生活安宁的侵扰，不存在侵害凌某某隐私权的行为。

在另外一起黄某起诉的案件中，原告黄某主张，其在使用 “微信读书 3.3.0 版本”（以下简称 “微信读书”）时发现，在其不知情的情况下，该软件自动关注微信好友、默认开放读书记录，原告认为侵害了其个人信息权益及隐私权，诉至法院。7 月 30 日北京互联网法院一审宣判认定，在微信读书中，微信好友之间的读书信息默认开放，构成对原告个人信息权益的侵害。北京互联网法院认为，微信读书中的信息组合与人格利益较为密切，微信读书迁移微信好友关系、默认向未关注的微信好友公开读书信息等，存在较高的侵害用户隐私的风险，应就信息处理方式向用户显著告知并征得同意。而该案中微信读书没有征得原告有效的同意，构成对原告个人信息权益的侵害。同时，法院认为，用户对于其读书信息可能存在不愿被他人知晓的期待，也可能存在知识共享、文化交流等积极利用的期待，不同用户对于读书信息的隐私期待有所不同；原告阅读的两本涉案书籍不具有 “不愿为他人知晓”的 “私密性”，故该案中对原告主张腾讯公司侵害其隐私权，法院不予支持。

IT之家了解到，两起案件当事人均未当庭明确表示是否上诉。

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