恶意玩梗，抖音下架 17 万 + 违规评论、部分帐号禁言 30 天

IT之家 7 月 29 日消息 近日抖音短视频平台上出现了不少 “恶臭梗”评论，如 “两吨水警告”、“化粪池”等，据IT之家了解，这些评论编自近期的 “杭州女子失踪”新闻。

对此抖音安全中心发布公告，称 2020 年 7 月 25 日至 7 月 27 日，对于抖音上出现的大量用户恶意玩梗、宣扬犯罪等内容，抖音平台累计下架 17w + 相关违规评论、清理 3w + 违规视频和 350 + 违规话题，并对借题恶搞类视频和购物的帐号一律禁言 30 天。

抖音还称，为倡导美好、正向的社区氛围，抖音呼吁广大用户敬畏生命，不因追求一时热度对社会舆情事件进行恶意调侃。

以下是抖音公告：

2020 年 7 月 25 日至 7 月 27 日，对于抖音上出现的大量用户恶意玩梗、宣扬犯罪等内容，抖音平台累计下架 17w + 相关违规评论、清理 3w + 违规视频和 350 + 违规话题，并对借题恶搞类视频和购物的帐号一律禁言 30 天。

抖音是一个帮助广大用户记录美好生活的平台，一直以来都在严厉打击破坏抖音安全健康生态的帐号。对借悲剧新闻玩梗和恣意消费死者等易对广大用户造成误导的行为持坚决反对的态度，一旦发现用户涉及调侃、搞笑、推广、营销、编造段子等消费死者的内容，平台将全部做下架处理。

为倡导美好、正向的社区氛围，抖音呼吁广大用户敬畏生命，不因追求一时热度对社会舆情事件进行恶意调侃。