松下将在 2-3 年内推出无钴电池，已将特斯拉电池中的钴含量降至 5% 以下

IT之家 7 月 30 日消息 据路透报道，松下将在 2-3 年内推出无钴电池，目前已将特斯拉电池中的钴含量降至 5% 以下。松下将从 9 月起在内华达州工厂改造生产线，在 5 年内将特斯拉电池的能量密度提高 20%。

钴作为一种相对稀有且贵重的重金属，在整个充放电周期中具有出色的导电与耐久性。自问世以来，它一直是锂电极的关键材料。然而采矿行业对环境和工人健康的负面影响，已于近年遭到越来越多的抨击。

目前的纯电车主要线路是三元锂电池，主要分为 NCM（镍钴锰）和 NCA（镍钴铝）两种方案，以特斯拉 Model 3 为例，目前它采用的是和松下合作研发的 21700 电池，它本质上也是一种 NCA 电池，这里的 C 就代表钴元素。从目前的材料技术来看，钴是三元锂电池正极中不可或缺的材料，主要起到稳定结构的作用，可以防止电池过热和延长使用寿命，目前还没有找到钴的完美替代品。

纯电车的另一路线是采用磷酸铁锂电池，本身不含钴，但能量密度天然存在短板，因此车企试图通过结构创新来进行弥补，例如比亚迪今年推出的刀片结构磷酸铁锂电池。

IT之家了解到，由于钴的稀缺定性，钴金属很贵，全球 66% 钴产量都出自政局不稳定的刚果（金）。而且钴元素并不参与电化学反应，所以在高镍的同时，降低钴含量，是提升电池能量密度和降低成本的好方法。因此，当前在以高镍体系为共识的大前提下，包括松下、LG、宁德时代等国际主流动力电池企业都在将低钴及无钴化电池作为下一代动力电池研发方向。