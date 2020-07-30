苏宁易购上半年业绩：营收 1182.2 亿元

IT之家 7 月 30 日消息 7 月 30 日，苏宁易购发布 2020 年半年度业绩快报。报告显示，公司 2020 年上半年实现营收为 1182.2 亿元，同比减少 12.78%。实现归属于上市公司股东的净利润亏损 1.6 亿元，扣非净利润同比增长 76.74%。二季度较上年同期以及 2020 年一季度持续改善。

报告显示，1-6 月苏宁易购实现商品销售规模为 1941.55 亿元，同比增长 5.40%，其中线上销售规模同比增长 20.19%，线上销售规模占比提升至 69.43%。

品类经营方面，苏宁易购以家乐福中国为核心的大快消业务快速突破，1-6 月快消、日百类商品销售规模同比增长 106.70%。家乐福门店互联网化运营能力取得很大提升，到家业务实现快速增长，来自苏宁生态体系内的流量占比持续提升。

会员运营方面，苏宁易购通过加强社交社群营销以及与短视频平台合作，积极盘活消费需求，实现会员数量持续提升。苏宁易购上半年新增注册用户数 4683 万，6 月活跃用户数同比增长 22.37%。截至 6 月 30 日苏宁易购零售注册会员数量达 6.02 亿。

IT之家了解到，7 月 27 日，苏宁易购在 818 发布会上正式宣布，未来十年战略升级为 “零售服务商”，将进一步夯实并输出供应链、物流、场景、金融和技术五项服务能力，开放赋能产业生态中的中小微经济体，满足广大用户需求。