Epic 喜加三：《20XX》《Barony》《超级兄弟》免费送

IT之家7月30日消息 又到了每周四 Epic 送游戏的时间了，本周送的三款游戏是《20XX》《Barony》《超级兄弟》，下周是《威尔莫特的仓库》。

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IT之家了解到，《20XX》是一款你可以和朋友一起玩的 roguelike 类动作平台游戏。在不停变化的关卡里跳跃射击，收集超棒新能力，或者以拯救全人类的名义，与强大的头目作战。

《Barony》是一款独树一帜第一人称 roguelike 游戏，带有多人合作要素。正如那些经典 roguelike 和电脑角色扮演类游戏一样，神秘的物品、残忍的陷阱和噩梦般的怪物将等待着你。扮演经典奇特的各种角色扮演职业，独力征服地牢，或召集小伙伴，组队进行合作游戏。

《Superbrothers:Sword & Sworcery EP》是一款具有里程碑意义的动作冒险游戏，由 Superbrothers 和 CAPY 的电子游戏大师制作。游戏原声带由 Jim Guthrie 谱写，曾荣膺大奖。

下周送的《Wilmot's Warehouse》是一款让仓库保持整洁有序的益智解谜游戏。你需要记得所有东西放在哪里，因为当服务舱门开启时，你需要快速找到人们想要的东西，来获得宝贵的“绩效星星”。