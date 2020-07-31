苹果 CEO 库克：iPhone 11 是中国市场最畅销的智能手机

苹果公司今天发布了 2020 财年第三财季业绩。报告显示，苹果公司第三财季净营收为 596.85 亿美元，比去年同期的 538.09 亿美元增长 11%；净利润为 112.53 亿美元，比去年同期的 100.44 亿美元增长 12%。其中，第三财季大中华区净营收为 93.29 亿美元，相比之下去年同期为 91.57 亿美元，同比增长 2%。

在之后的高管财报会议中，谈及 iPhone 销量，苹果 CEO 库克表示 iPhone 产品销量在二季度重现增长，其中在中国市场中，iPhone 11 是最为畅销的机型。

以下是分析师问答原文：

Katy Huberty：iPhone 产品销售重现增长，管理层也提到 App 安装量的增长，我们也看到数据说换机的时间周期拉长，再加上你刚才提到的，苹果在提升产品价格亲民度方面的努力，这些所有因素加在一起，是否意味着 iPhone 业务在经历六个季度的下滑之后，会开始更长期的增长？

蒂姆 · 库克：iPhone 业务的增长超出我们的预期，主要原因如我们在开场白中所言，五月和六月表现非常不错，总体而言，我乐观的理由是庞大的 App 活跃安装用户数量。分地区来看，美国市场最畅销的两款智能手机型号都是 iPhone，英国市场最畅销的四款智能手机型号中，有三款都是 iPhone，澳大利亚市场最畅销六款中的五款，日本最畅销的四款智能手机均为 iPhone，中国城市市场中，iPhone 11 是最为畅销的智能手机。这些是非常不同的市场，竞争情况迥异，但是 iPhone 表现的都非常不错。

从 iPhone SE 的初期数据来看，（从安卓手机）换机购买 iPhone SE 的用户数量要比之前一年更多，这一点令我们非常满意。另外，一些已经购买了 iPhone SE 的用户使用时间也更长，因为他们喜欢使用屏幕更小的产品，尺寸小加上价格较低让 iPhone SE 非常受欢迎。iPhone 11 依然是苹果最受欢迎的产品，iPhone SE 帮助公司进一步提高了财务表现。这些趋势在第四财季出现了延续。