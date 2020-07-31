苹果：新 iPhone 将推迟数周发布

IT之家7月31日消息 ，据外媒 9to5mac 今日报道，苹果在今天的财务报告会上确认了 iPhone12 将比平时晚些时候到来。

苹果首席财务官卢卡 · 梅斯特里（Luca Maestri）今日在苹果 2020 年第三季度财报上证实，今年 iPhone 12 的发布时间将比往常时间晚几周。

苹果公司此前从未公开透露过新iPhone的发布时间或其他细节，更从未表示过推迟发布。

此外，据高通方面昨日暗示，iPhone 12 5G 将推迟发布或上市。据知名爆料者 @Jon Prosser 称，苹果 iPhone 12 和 iPad 新机型将在 10 月份发布或上市。

▲ 图源 9to5mac

Maestri 在今日在向投资者阐述关于苹果对 2020 年第四季度的市场期望时表示，“你知道，去年我们于 9 月下旬开始销售 iPhone 11 系列”，“今年，我们预计将在几周后才能提供”。

IT之家了解到，iPhone 11系列在2019年9月11日发布；iPhone X 于 2017 年 9 月发布，但直到 11 月才正式上市；iPhone XR 于 2018 年 9 月发布，但直到 10 月才开始发售。