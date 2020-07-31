李想的二次上市不够「理想」

2020 年 7 月 30 日，理想汽车登陆纳斯达克交易所挂牌交易。除了 “最成功的 80 后创业者之一”，理想的个人标签可以再加上 “两家美股上市公司的缔造者”。

只不过，和汽车之家上市相比，理想汽车的情况有所不同。

汽车之家上市时已经成为全世界流量最大的汽车内容社区。理想汽车则是在落后的情况下，寄希望于融资加快追赶而上市。

一方面，以王兴为代表的的投资人唱多理想汽车，另外一方面李想尽力保持低调，理想汽车也缺乏优势。

理想 ONE 的销售已经开始下滑。“上市也没有度过最难的时候，更难的在后面。”在上市的庆祝现场，李想如此说。

造势：上市背后的沉默与外界的喧嚣

7 月 25 日凌晨，理想汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书。多家媒体报道显示，理想汽车挂牌交易的时间为 7 月 31 日（北京时间周五）。

然而，理想汽车方面却在周三表示，“这是第三方的信息，非官方确认时间。”对准确的上市时间三缄其口。只说 “大概率是周四晚上。”

理想汽车的早期投资方蓝驰创投方面也表示，“没有确切时间点，可能（理想）希望低调一点。”

但与此相反的是，参与理想汽车融资的多家投资机构，已经热闹了很长一段时间。

理想汽车更新的招股书显示，现有股东同意购买 3.8 亿美元的 A 类普通股。其中，美团认购 3 亿美元，字节跳动认购 3000 万美元，王兴认股 3000 万美元。此外，高瓴资本将参与理想汽车的 IPO 发行，拟认购其中 3 亿美元。

除了真金白银的支持，许多投资机构借助各种渠道为理想汽车造势。

各大机构以多种方式散布资料，内容却如出一辙，涵盖投资理想汽车的逻辑、理想汽车的优势以及对李想的看法等。目的很明确，面对自爱奇艺上市后最大规模的中概股 IPO，投资机构们竭力把理想汽车和李想塑造成中国智能电动车的颠覆者以及创新者。

对于造势，没有谁比美团的王兴更擅长。王兴甚至直接为理想 ONE 带货，仿佛一个勤奋施肥耕种的菜农，坐等大丰收。

根据新浪科技的统计，从 7 月 1 日到 30 日，王兴的饭否总共发布 37 条关于汽车、电动车的动态，平均每天超过 1 条。在特别活跃的 7 月 3 日，王兴一天发布了 6 条关于理想 ONE 的饭否。王兴的父亲，美团高级副总裁王慧文，美团系创业者、水滴公司 CEO 沈鹏等都下单购买了理想 ONE。

2020 年 7 月 1 日，理想汽车完成了 D 轮融资，其中美团领投 5 亿美元，投后估值为 40.5 亿美元。为了配合融资造势，王兴甚至前一天在饭否预言 “理想 ONE 会是造车新势力里第一款交付过 10 万辆的车型。”

6 月完成 D 轮融资，7 月 11 日递交招股书确定在美国纳斯达克进行首次公开募股，7 月 30 日晚，理想汽车将挂牌交易。

在突然加速的上市面前，围绕在理想汽车周围的沉默与喧嚣，或许代表着各自对于理想汽车的算盘。

资本：李想拿钱赶时间，投资人赶时间兑现

源码资本将李想称为 “最优秀的创业者”，称赞其对行业拥有明锐的察觉，坚韧敢为，实事求是，勤俭节约，对产品有钻研，对用户有洞察，对品质有管理。

源码资本参与了车和家（理想汽车前身）2016 年 5 月的 A 轮融资。李想也还有另外一层身份，是源码资本的 LP（有限合伙人，即真正的投资者）。

而在 A 轮开始，一直参与理想汽车四轮融资的蓝驰创投，则将李想称为 “注重资本效率的创业者。”

然而，如此的赞誉也难以掩盖李想在车和家早期项目上的失误，导致理想汽车急于融资，加快追赶的窘境。

“增程式电动汽车，并非全新的技术，甚至算不上主流技术，除了理想之外，只有宝马也在使用相关技术。”一位汽车行业从业者告诉新浪科技。

理想汽车将增程式电动视为解决车主对于电动车续航焦虑的解决方案。李想曾经说过，其灵感来自于曾在汽车之家的论坛中看到很多购买新能源的车主自己安装了增程器。

在理想汽车的招股书中详细披露了增程式电动技术的细节，汽车完全由电动马达驱动，但其能源和动力来自电池组和里程扩展系统。它的范围扩展系统用一台专门的内燃机发电，内燃机设计有高燃料消耗效率、一台发电机和一个连接它们的减速器。

理想 ONE 电力推进系统由一台 140 千瓦的后驱动电机、一台 100 千瓦的前驱动电机和一组 40.5 千瓦小时的电池组组成。理想 ONE 的增程系统由一台 1.2 升涡轮增压发动机、一台 100 千瓦发电机和一个 45 升燃油箱组成，该发动机经过配置和微调，可满足增程式电动汽车的需求。

该从业者告诉新浪科技，增程式电动汽车可以视为车和家低速电动车项目的备选方案，是后者失败之后，理想汽车不得已的方案。

2015 年 7 月 1 日，离开汽车之家次日，李想成立车和家开始造车。成立之初，李想为车和家涉及了两条道路：以家庭为核心，分别是低速电动车 SEV 和增程式电动 SUV。

李想的起步已经晚了。2014 年，新造车已经有了起势。李斌在 2014 年国庆节期间决定造车的时候，还与李想见了面，希望说服后者加入自己的团队。

2017 年 12 月，李想最后一次在微博上提及车和家 SEV。2018 年 4 月，他决定暂停 SEV 项目。当车和家停掉小车项目的时候，其他新造车以及开始预定，或甚至完成了首批交付。4 月，小鹏的 G3 开启了首次预定。两个月后，蔚来汽车也完成了首次交付。9 月底，威马汽车也完成了首次交付。

从 2015 年到 2018 年，李想除了从车和家项目吸取了失败的教训，几乎没有留下什么。从低速电动小车切换到增程式电动车，在技术上并没有可以传承迭代的地方。

2018 年 3 月，在车和家完成 30 亿元 B 轮融资后，李想曾经说过一句话，“我们就这一次出牌的机会，如果这个牌打出来没有赢，大家就回家了。”SEV 这张牌李想没有机会亮出来，最终选择增程式电动 SUV。

“这个时候，再做纯电动玩不转，因为落后太多，单靠李想这块牌子，很难超越蔚来、小鹏和威马。做增程式电动汽车主打解决续航焦虑，还有差异化的卖点，是李想最现实便捷的选择。”前述汽车行业人士表示。

2018 年 10 月 18 日，李想推出了车和家的第一款量产车型——理想智造 ONE。

2019 年底，理想 ONE 开始交付。截至 2020 年 6 月 30 日，理想 ONE 交付数量已达 10400 辆。也是在 6 月，理想汽车完成了 D 轮融资。

D 轮融资完成之后，理想汽车赶着上市。“1 万辆交付是一个门槛，跟投资人能讲企业价值的门槛。上市则是短时间内聚集大量资金才能加快发展，才能保证活下去。”一位关注汽车行业的投资人告诉新浪科技，钱是李想和投资人共同的需求，上市后，李想拿到钱才能做新项目，投资人也有渠道套现退出。

尽管美国新冠肺炎疫情出现反弹，但受到财政刺激政策的影响，美股处在一波上涨的牛市之中，理想上市在这种环境下 IPO，方便融资，也会充分体现公司的市值。即使只是按照 11.5 美元的发行价计算，理想汽车的市值就超过 97 亿美元，是 D 轮 40.5 亿美元估值的两倍还多。

以此计算，王兴及其关联方美团在理想汽车持股比例为 23.5%，价值 22.85 亿美元，投资收益超过 100%。收益越高，自然越卖力宣传。

这不是李想乐意看到的结果，但就理想汽车本身而言，对于所有投资人来说，这只是一笔生意，生意就要考虑收益。

2019 年 12 月 13 日，天眼查信息显示，车和家注册资本大幅下调，多家早期的资本机构离场。

困境：销量出现下滑，竞争力将逐步下降？

对于李想来说，更迫切的是理想汽车的困境。IPO 募资后，理想汽车拥有的资金储备超过 130 亿元。，要用于开门店提升理想 ONE 的订单，推出更多的车型和纯电动车型的量产以及自动驾驶的研究。

但理想 ONE 销量已经出现下滑。

自 2019 年底开始交付后，理想 ONE 创造半年交付过万的纪录，只是因为交付都属于 2019 年 4 月以来累计的订单。库存订单消耗完之后，才是真正考验理想汽车销售能力的时候。

不幸的是，理想汽车目前的月销量已开始下滑。公开数据显示，理想汽车在 2020 年 4 月销量为 2600 辆，5 月下滑至 2148 辆，而 6 月的销量已不足 2000 辆。

相比较竞争对手，理想汽车半年实现过万辆的交付，相比起蔚来汽车单季度实现这一交付量，还有很长的路要走。但理想汽车目前仅有一款产品，随着周期的延长，产品的竞争力也在逐步下降。

而车和家 SEV 项目的失败，很大程度上归咎于李想踩了政策的坑。而理想 ONE 同样要面临政策的限制。

在推荐购买理想 ONE 时，王兴曾表示，买车在上海可以送绿牌，是福利之一。但他没有说到的是，在北京增程式电动车只能使用燃油车牌照，车主无法享受优惠政策，从而影响潜在用户的购买意愿。

另外，今年 4 月，相关部门明确将新能源汽车充电桩划入 “新基建”范围后，可以预见的是，新能源汽车的配套设施会逐步完善，而随着充电桩逐渐普及，里程焦虑缓解，理想 ONE 这类增程式电动车的优势将被消减。

理想汽车的招股书提及，其计划在 2022 年推出一款高端 SUV。在未来还计划生产中型、小型 SUV 以扩充产品线。但随着更多新车型的推出，理想汽车已经有所改善毛利率将面临挑战。

在新造车创业，李想对于政策的误判导致如今理想汽车如履薄冰的境地。上市，更像是理想汽车不得已而为之。

李想已经不是第一次带领公司上市，与以往不同的是，这一次纵使有投资人的大力吹捧，也没有抵挡住理想 ONE 销量开始下滑带来的 “不理想”。

至于李想是否觉得这是个 “理想的新起点”，只有他自己能明白。

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