路透社旗下媒体 IFR：理想汽车赴美 IPO 已获得足额认购

IT之家 7 月 28 日消息 据路透社旗下媒体 IFR：理想汽车赴美 IPO 已获得足额认购。

7 月 25 日理想汽车（股票代码为：“LI”）向美国 SEC 更新招股书，宣布 IPO 股票公开发行规模为 9500 万股 ADS，同时 IPO 承销商有 1425 万股 ADS 的超额认购权，发行价区间为 8-10 美元。也就是说，如果承销商行使超额认购权，此次理想汽车 IPO 公开募集的资金将达到 8.74 亿 - 10.93 亿美元。本月早些时候，理想汽车首次提交赴美招股书，承销商包括高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞银（UBS）等。

IT之家了解到，理想汽车此次 IPO 融资总额区间将达到 12.54 亿美元 - 14.73 亿美元。而理想汽车的估值，若按照 IPO 发行价中间价 9 美元计算，可达 80 亿美元，若按照发行价区间上限 10 美元计算，则可达 88 亿美元。

财报显示，理想汽车 2018 年无营收，2019 年营收为 2.84 亿元，2020 年第二季度营收为 19 亿元（约合 2.75 亿美元），较 2020 年第一季度的 8.517 亿元（约合 1.2 亿美元）环比增长 128.6%。