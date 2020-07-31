消息称英伟达 RTX 3090 将提供 50% 的性能提升

IT之家7月31日消息 据外媒 wccftech 今日报道，知名爆料者 @kopite7kimi 在推特回复网友提问时表示，英伟达顶级旗舰显卡 RTX 3090 将提供高达 50% 的 TimeSpy Extreme 性能提升。

Time Spy Extreme 是 3DMark 中一项极端测试项目，是世界上首个采用 4K 分辨率的 DX12 API 的显卡测试单元，能够完美地发挥当今的显卡实力以及 8 核心以上的 CPU 性能。

爆料者 @kopite7kimi 称，英伟达 RTX 3090 在 Time Spy Extreme 中的测试成绩约为 10000pts。

IT之家了解到，目前英伟达 RTX 2080 Ti 的平均 Time Spy Extreme 测试分数约为 6573 点，150% 的 RTX 2080 Ti 分数即为 9859.5 点。

据聚讯门本月消息，英伟达方面正在将 RTX 20 系列逐步停产，而 RTX 2080.2080Ti 已经完全停产，目前处于清理库存的阶段。而聚讯门昨日称，英伟达下一次发布会将定于 9 月 17 日，届时或将发布 RTX 3080 系列游戏卡。但关于 RTX 3090 等其他方面信息目前尚不清楚。