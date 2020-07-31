5G 虽炙手可热，但 4G 依然是主力军

全社会对 5G 的关注早已经超过了 5G 当前的影响力。虽然包括中国移动、中国广电等在内的 5G“四大金刚”都铆足劲，努力推动 5G 的建设发展，但是各方面的数据显示 4G 依然是绝对的主力军。客观上说，5G 虽然备受关注和期待，但是当前深耕 4G 依然不容有任何放松。



一、5G 基站规模不足 4G 基站的零头

工业和信息化部公布的数据显示，截至 6 月末，我国移动电话基站总数达 877 万个，其中，4G 基站总数为 560 万个，占比为 63.9%。从运营商的投资计划看，虽然新建 4G 基站已经不再是主流，但是 4G 基站的规模总量明显是非常庞大的。

公开数据显示，截至 6 月底，包括中国移动在内的 5G“四大金刚”已经建成 5G 基站超过 25 万个。按照公开的规划推算，预计到今年底，我国的 5G 基站将超过 60 万个，届时将实现全国所有地级以上城市网络覆盖。

从基站的规模看，无论是当前还是到年底时，5G 基站的规模最多也仅仅相当于 4G 基站总量的十分之一。虽然 5G 市场中的个人客户仅占总量的 20%，但是个人客户将是 5G 时代初期的主力军。

5G 作为无线通信技术，虽然其主要客户在垂直行业，但是 5G 基站规模不够导致的没有网络支撑或者网络覆盖不足，必然成为限制其用户发展的重大障碍。虽然我国的 5G 网络建设速度已经超出预期，但是总量不足也是现实。

另外，5G 基站的建设成本和维护费用也远超同等规模的 4G 基站。这也成为限制运营商大规模推进 5G 网络建设的重要影响因素。在 5G 成为主力军前，挖掘 4G 网络的潜在价值非常值得运营商深入研究。

二、5G 用户渗透率还有待进一步加速提升

从年初开始，中国移动和中国电信就按月公布 5G 套餐用户的发展数据。截至 6 月底，中国移动和中国电信的 5G 套餐用户分别为 7019 万户和 3784 万户。虽然中国联通一直公布过其 5G 套餐用户规模，但是据推测其用户数量大概率超过 2000 万。

5G 从发牌商用至今刚刚一年，从 2019 年 11 月 5G 套餐上架销售至今也就多半年，我国的 5G 套餐用户规模就已经超过 1.2 亿户。应该说，运营商在 5G 用户发展上的努力和成绩是有目共睹的。

虽然 5G 套餐用户数量已经超过 1.2 亿户，但是公开数据显示真正的 5G 用户不足 6000 万户。相对于 12.8 亿户的 4G 用户总量和超过 80% 的渗透率来说，5G 用户数量和渗透率还起不到 “添称”的作用。

相对于 5G 用户渗透率的缓慢增长，4G 用户渗透率在高位之上还有增长。工业和信息化部的数据显示，截至 6 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 15.95 亿户，同比增长 0.6%。其中 4G 用户数为 12.83 亿户，同比增长 4.2%，在移动电话用户总数中占比为 80.4%，占比较一季度提高 0.2 个百分点。

工业和信息化部公布的最新一期通信业经济运行情况数据显示，流量业务在电信业务收入中占比为 46%，拉动电信业务收入增长 1.5 个百分点，是电信业务收入稳定增长的主要支柱。这组数据足以说明深耕 4G 网络的价值所在。

虽然 5G 的前景非常乐观，但是在 5G 风口真正到来之前，扎实做好 4G 用户的价值经营和潜力挖掘至关重要，毕竟 4G 仍然是运营商的主要收入和利润来源，更是支撑 5G 网络建设的财力所在。

三、取代 4G 还需要首先打造 5G 爆款应用

在各种大视频 + 大流量应用的刺激下，截至 6 月底，我国的移动电话用户的 DOU 已经达到 10.14GB / 户，同比增长 29.3%，比上年 12 月份高出 1.55GB / 户。DOU 的增速已经无法与 4G 中前期相比，这既说明了 4G 对广大人民群众的普适性，也说明了刺激 DOU 再次高速增长亟需爆款流量杀手。

工业和信息化部最新公布的数据显示，5G 手机终端的出货量已经达到 8623 万部，其中连到网上的 5G 终端数，在到 6 月底前已经有 6600 万部。虽然 5G 终端的出货量一直在高速增长，但是不容否认的是其渗透率的严重不足。究其原因，无外乎 5G 特有应用的缺乏。

缺少 5G 特有应用，对于用户来说也就意味着无法发挥 5G 手机终端的真正价值。虽然 5G 终端的在 5G 网络下可以实现超高速上网，但是这不足以吸引更多的用户主动从 4G 手机向上升级为 5G 手机。

针对 5G 特有应用缺乏的现实，对于运营商来说更符合实际的做法就是一方面加大 5G 应用创新研发，另外一方面还是注重对 4G 市场和 4G 用户的经营。如果说 5G 是仰望天空，那么当前深挖 4G 价值就是脚踏实地。

虽然大家看好 5G 的未来前景，但是 5G 发展过程中的现实情况也需要我们理性应对。在 5G 前期，运营商从业人士有必要重新认识 4G 的价值，并通过深耕 4G，为 5G 发展集聚更多财力和经验。