Galaxy A32 曝光：三星明年最便宜 5G 手机

IT之家7月30日消息 外媒 SamMobile 报道，三星似乎已经确定 2021 年 Galaxy A 系列命名方案，三星已经申请了包括 Galaxy A32 在内的多种代号的商标，从 GalaxyClub 获悉，三星打算发布同样的廉价设备的 5G 版本。

5G 将成为移动连接方面的新标准，就像现在无处不在的 4G LTE 一样，大家很期待有更多的 5G 手机得到普及。三星已经通过 Galaxy A51 5G 等手机将 5G 引入到非旗舰买家手中

消息称，三星公司明年将更加积极地普及5G新技术。三星 Galaxy A32 5G 可能最终成为 2021 年最实惠的 5G Galaxy 手机，其次是三星 Galaxy A42 5G。

同一个消息源也曾对 Galaxy A32 5G 的摄像头配置进行了一些说明。它可能包括 4800 万像素的主摄像头，加上 200 万像素的深度传感相机。当前的三星 Galaxy A31 拥有 4800 万像素主摄像头，搭配 500 万像素深度传感器，因此至少在像素数方面，Galaxy A32 5G 可能会在摄像头方面遭遇小幅降级。

IT之家获悉，型号为 SM-A326 的三星 Galaxy A32 5G 预计在 2021 年上半年推出。