俄罗斯首张 5G 牌照发放：支持毫米波频段

7 月 29 日午间消息，MTS 获得了俄罗斯首张 5G/IMT-2020 标准下 24.25-24.65GHz mmWave 频段的运营牌照。

MTS 计划在 2020 年内对俄罗斯和其他地区进行 900 亿卢布的资本投资。MTS 此前表示，2020 年第一季度，其现金资本支出金额为 202 亿卢布，集团现金资本支出 / 销售比率为 16.9%。

该公司将继续大力投资其核心网络基础设施，其工作重点是要为客户提供更多的网络容量和网络质量。此前 MTS 已经在俄罗斯地区增加了 3800 个新基站，其中超过 3300 个为 4G 基站。MTS 的 LTE 网络覆盖了俄罗斯大约 83% 的人口。MTS 所获得的 5G 牌照是由俄罗斯联邦通信、信息技术和大众媒体监督局（Roskomnadzor）所颁发的，牌照覆盖俄罗斯 83 个地区，将于 2025 年 7 月 16 日到期。

MTS 计划为企业用户提供 5G 解决方案，该公司并未透露其 5G 服务的具体上线时间。当前 MTS 正在开发和测试多种 5G 商业应用场景。

MTS 总裁兼 CEO 阿列克谢 · 科恩亚（Alexey Kornya）表示：“对 MTS 来说，5G 将会是我们搭建数字生态系统的重要工具，尤其是在为 B2B 用户解锁新的自动化机遇的过程中。”