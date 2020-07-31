苹果上市 40 年拆股解析：五次拆分，道指将成最大受害者

苹果公司周四宣布，将按照 1：4 的比例拆分股票，以扩大公司的投资者基础。按照这一计划，每拥有 1 股苹果股票的投资者都将额外获得 3 股股票。



以往，当股价超过大约 100 美元时，大多数公司几乎都会选择拆股。但是自从 2000 年互联网泡沫破裂后，标准普尔 500 成分股公司的拆股案例越来越少。道琼斯工业平均指数成分股公司的拆股案例更是罕见。苹果同时是两个股指的成分股。



苹果股票的一个大型投资者对苹果此举拍手叫好，并预计苹果股价将会在今年为止的 31% 涨幅基础上继续上扬。“这一拆股计划协助为苹果取得一个强劲的日历年收官表现打下了基础。”投资信托公司 Synovus Trust 高级投资组合经理丹尼尔 · 摩根 (Daniel Morgan)表示。

这一消息似乎备受市场欢迎。苹果股价在盘后交易中上涨了近 6%。另外，苹果发布的靓丽财报也提振了股价。

那么，拆股计划对苹果、投资者乃至整个股市有何影响呢？

上市 40 年、5 次拆股

这是苹果的第五次拆股。自从 1980 年上市以来，苹果先是在 1987 年 6 月 16 日、2000 年 6 月 21 日、2005 年 2 月 28 日分别实施了 1:2 拆股。2014 年 6 月 9 日，苹果又进行了 1:7 拆股。

对投资者的重要性不及上次

苹果称，对于截至 2020 年 8 月 24 日股市收盘登记在册的所有苹果股东，他们在登记日所持有的每 1 股股票都将额外获得 3 股股票，拆股调整后的股票交易将于 2020 年 8 月 31 日开始。

拆股有助于吸引投资者，因为后者可能会被高股价挡在门外。但是，苹果这次拆股的重要性可能不如上次。嘉信理财等券商已经为他们的客户推出了零散投资功能，只需 5 美元就能购买大型公司的昂贵股票，大大降低了散户投资者的入场成本。

苹果股票在周四盘后交易的交易价超过 400 美元。按照 1:4 拆分后，苹果股票的股价将将降至大约 100 美元。

对苹果几乎无影响

除了更低的股价，几乎没有任何影响。拆股不会从根本上改变一家公司或其估值，尽管历史经验表明它会在短期内促进股价的上涨。苹果是美国市值最高的公司，随后是微软和亚马逊。

对道琼斯工业指数影响大

近几年，拆股已经成为了华尔街的罕见现象。标普道琼斯指数公司的数据显示，2020 年，只有三家标普 500 指数成分股公司宣布拆股，低于过去十年每年 10 家的平均值。

大多数情况下，拆股对整体股市没有任何影响，尤其是采用市值加权的标普 500 指数。但是，道琼斯工业指数就是另外一回事了，该指数是价格加权平均数。苹果目前在道琼斯工业指数中的权重约为 10%，1:4 拆股将导致其股价下滑，权重将变成原来的四分之一，在道琼斯工业指数中排名 18。那么，苹果未来股价的增长对道琼斯工业指数的影响力将下降。

标普 500 指数自 1980 年以来每年拆股的成分股数量

苹果在 2015 年被纳入道琼斯工业指数，自那之后股价已经增长了 230%。道琼斯工业指数是价格加权平均数，这就意味着股价越高，它在道琼斯工业指数每日变动中贡献的点数就越多。现在，苹果的股价高于道琼斯工业指数中的另外 29 只股票，影响最大。拆股后，它的权重就位居中游，把联合健康集团 (每股 305.23 美元)推到第一大权重股位置。

而且，苹果的拆股还可能会扩大道琼斯工业指数与标普 500 指数的表现差异，因为股价飞涨的科技行业在道琼斯工业指数中的权重会下降。标普 500 指数已经在今年增长 0.5%，跑赢道琼斯工业指数的 7.8% 跌幅，创下了数十年来的最大差距。

苹果逆势而行

苹果今夏晚些时候的拆股将是该公司的第五次拆股，突显出苹果继续专注于吸引散户投资者。苹果此举也在逆势而行。多年来，其他科技巨头的股价已经实现飞涨，达到每股数百，甚至数千美元。

以亚马逊为例，该公司 20 多年来一直没有拆股，导致其股价攀升至了每股 3051.88 美元。谷歌母公司 Alphabet 的 A 类股和 C 类股股价最高达到每股 1538.37 美元。

更厉害的是股神巴菲特旗下伯克希尔 - 哈撒韦公司，其 A 类股股价高达每股 291,362 美元。伯克希尔在 1996 年创建的旨在吸引更多散户投资者的 B 类股票股价为 194.30 美元，被纳入了标普 500 指数。伯克希尔在 2010 年分拆了 B 类股票。

截至周四收盘，苹果的股价在标普 500 指数中排名第 28 位。该指数中最贵的股票是房屋建筑商 NVR，股价接近 4000 美元。