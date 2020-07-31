业绩震惊华尔街！美国四大科技巨头市值总额大涨 2500 亿美元

北京时间 7 月 31 日早间消息，一天之前，美国最大的四家科技企业出席了美国国会听证会，四家公司的 CEO 接受了 5 个小时的 “拷问”。在听证会结束之后，几家公司先后发布财报，凭借着连华尔街都感到震惊的业绩，四大科技企业的市值总额大涨了 2500 亿美元。

在公布了超越分析师预期的盈利和营收数字后，亚马逊、Facebook、苹果和 Alphabet 的股价持续上涨。今年第二季度中，上述几家公司的销售额合计达到了 2000 亿美元，其中亚马逊的当季度业绩创下了历史新高。

良好的业绩向股票投资人证明了一点：凭借高度的自动化以及良好的算法，这些企业不仅经受住了新冠病毒疫情的考验，而且还得以在这一阶段中继续良好运营。在科技企业平稳发展的同时，零售和汽车制造等传统经济行业却陷入危机，导致数十家企业濒临破产，并且迫使数百万美国人失去工作。

苹果、亚马逊、谷歌和 Facebook 当前的市值总额加在一起突破了 5 万亿美元，占标普 500 指数的五分之一。尽管在 2020 年中，标普 500 的平均股价同比下降了 7%，但是苹果、亚马逊、谷歌和 Facebook 的平均股价却上涨了 34%。

在昨天举行的听证会上，立法者对大型科技企业进行了抨击，称科技企业在滥用疑似垄断的力量来扩大其影响力，因此这些企业的 CEO 们不得不为自己进行辩护。亚马逊 CEO 杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）被问到了亚马逊对待平台上小商户的方式；而 Alphabet 公司 CEO 桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）则被问到了其子公司谷歌是否滥用了他们在线上广告领域的主导地位。

针对科技企业的调查的负责人、来自罗德岛州的代表大卫 · 西西林（David Cicilline）表示：“这些企业拥有垄断力量。一些企业需要被拆分，所有企业都要接受严格的监管。”

对此，各家企业 CEO 都在各自的证词中表示，科技行业存在着激烈的竞争，而这种竞争为消费者带来了好处。