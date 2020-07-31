诺基亚第二季度 “强劲”增长：净利润达 9900 万欧元

7 月 31 日消息 诺基亚今日正式第二季度报告，受 COVID-19 和中国市场表现影响，诺基亚二季度营收为 50.92 亿欧元，同比下滑 11%；但净利润实现强劲增长，达到 9900 万欧元，而去年同期亏损 1.93 亿欧元。此外数据显示，诺基亚 Q2 季度 5G 产品出货量也继续攀升，年底有望实现 35% 以上的增长。

诺基亚总裁兼首席执行官 Rajeev Suri 表示：“尽管面临 COVID-19 的挑战，但诺基亚在第二季度实现了强劲增长。盈利能力好于预期，现金流显著改善，移动业务实力明显增加，每股收益也实现了同比增长。”

由于盈利能力明显好于市场预期，并且现金流显着改善，年底诺基亚将拥有更强大的财务实力。诺基亚上调 2020 年全年调整后摊薄每股收益预期至 0.25 欧元；上调全年调整后营运利率至 9.5%。

今年年初，诺基亚表示将重点关注移动业务并改善现金产生。“在这两个方面，我们继续取得良好进展。”Rajeev Suri 指出，本季度诺基亚自由现金流为 2.65 亿欧元，而一年前为负 10 亿欧元。诺基亚第二季度末拥有 16 亿欧元净现金和 75 亿欧元的总现金。考虑到上半年的强劲增长，我们预计 2020 年全年自由现金流将比之前预测表现更好。

“二季度，诺基亚无线产品组合持续演进，路线图在不断完善，成本下降，产品性能也在不断提高。”Rajeev Suri 表示，诺基亚在 5G 中频段方面拥有特别强大的产品组合，并已帮助 55 个客户部署经过验证产品。”

Rajeev Suri 特别强调，诺基亚 Q2 季度 5G 产品出货量继续增加。“我们相信，到年底时仍有望达到 35% 或更高的水平。现在诺基亚已经拥有 83 个 5G 合同。”

诺基亚 Q2 季度的 “优秀”表现也将持续。Rajeev Suri 指出，诺基亚软件下一步计划加快在 Open RAN 中的领导地位。诺基亚是唯一一家致力于 O-RAN 和商用 5G Cloud-RAN 网络的全球供应商。此外，诺基亚 IP 路由业务也已扩展到数据中心市场。