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消息称诺基亚将在 IFA2020 推出三款新机

2020/7/30 14:32:06 来源：IT之家 作者：问舟/实习 责编：问舟/实习
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IT之家7月30日消息  据外媒 nokiamob 昨日消息，HMD Global 将会在今年 IFA 2020 上发布三款中低端新机型：Nokia 2.4、Nokia 6.3 和 Nokia 7.3。

IT之家了解到，柏林国际电子消费品展览会源于 1924 年，是世界上最大的消费类电子产品的展览会之一。由于今年遭受疫情困扰，主办方宣布，IFA 2020 展将于 9 月 3 日至 5 日举办，时长缩短至三天，主要通过线上直播的方式进行，不对民众开放。

Nokiamob 称，诺基亚 2.4 将搭载八核联发科 Helio P22 处理器，代号为 Wolverine（金刚狼），采用了一块 6.5 英寸 720P + 屏幕，后置 13MP + 2MP 双摄，前置 5MP 镜头，配备 4500mAh 电池，拥有 2/32GB 和 3/64GB 存储可选。

▲ 诺基亚 2.4，图源Nokiamob

据 NokiaPowerUser 的报道，诺基亚 6.3 和诺基亚 7.3 目前已经通过了认证。诺基亚 6.3 预计将搭载高通骁龙 670/675 处理器以及蔡司认证的后置四摄镜头。而诺基亚 7.3 或将配备高通 700 系列 SoC 以及后置四摄，具有 4G 和 5G 版本。

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关键词：诺基亚

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