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联发科第二季度实现净利 17.4 亿元，同比增长 12.4%

2020/7/31 16:07:56 来源：TechWeb 作者：宋星 责编：西瓜/实习
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7 月 31 日消息，联发科今日发布了 2020 年第二季财务报告。报告显示，联发科第二季度实现营收新台币 676.03 亿元（约合人民币 161 亿元），同比增长 9.8%；实现净利新台币 73.1 亿元（约合人民币 17.4 亿元），同比增长 12.4%。

联发科表示，本季营收较前季增加，主要因 5G 智能手机新产品上市及 WiFi、电源管理芯片等部分消费性电子产品销售提升。本季营收较去年同期增加，主要因 5G 智能手机产品贡献。

联发科本季营业毛利为新台币 294 亿 7 百万元，较前季增加 12.1%，较去年同期增加 14.0%。毛利率为 43.5%，较前季增加 0.4 个百分点，较去年同期增加 1.6 个百分点。本季毛利率较前季及去年同期增加，主要因有利的产品组合。

本季本期净利为新台币 73 亿 1 千万元，较前一季增加 25.9%，较去年同期增加 12.4%。本季本期净利率为 10.8%，高于前一季之 9.5%，高于去年同期之 10.6%。本季本期净利、本期净利率与每股盈余较前季及去年同期增加，主要因本季营收与毛利率较前季及去年同期增加。

联发科本季营业活动之净现金流入为新台币 71 亿 7 千 7 百万元，前一季净现金流入为新台币 19 亿 3 千 1 百万元，去年同期净现金流入为新台币 141 亿 3 千 5 百万元。

联发科是一家无晶圆厂半导体公司，专注于无线通讯及数字多媒体等技术领域。其提供的芯片整合系统解决方案，包含无线通讯、高清数字电视、光储存、DVD 及蓝光等相关产品。

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关键词：联发科

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