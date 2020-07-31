台积电 7nm 及 5nm 工艺均由资深副总经理米玉杰所率团队研发

7 月 31 日消息，据国外媒体报道，芯片代工商台积电近几年在芯片制程工艺方面走在行业前列，他们的 7nm 及 5nm 工艺都是率先量产，7nm 工艺是在 2018 年量产，5nm 则是今年上半年大规模量产。



而从台积电官网的信息来看，台积电这两项率先量产的芯片制程工艺，是由同一位高管所率领的团队研发的。

台积电官网的信息显示，率领团队研发 7nm 及 5nm 工艺的，是目前的研究发展组织技术发展资深副总经理米玉杰。

米玉杰是加州大学洛杉矶分校电机工程专业的硕士和博士，在 1994 年进入台积电，效力已有 26 年。米玉杰在台积电的起点也很高，进入台积电时就担任三厂经理，2001 年进入研究发展组织，2011 年开始担任研究发展副总经理，2016 年 11 月晋升为研究发展组织技术发展资深副总经理，是目前台积电研究发展 / 技术发展方面的 3 位资深副总经理之一。

米玉杰在台积电芯片制程工艺的研发方面做出了重要贡献，成功开发出 90 纳米、40 纳米及 28 纳米工艺，后又更率领团队研发 16 纳米、7 纳米、5 纳米及更先进的工艺，更先进的工艺，可能就是台积电在财报中多次提到的 3nm 及 2nm 工艺。