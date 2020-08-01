华为 WATCH GT 2 Pro 获欧洲认证，还有荣耀 Watch GS Pro

IT之家 8 月 1 日消息 华为 WATCH GT 2 Pro 和荣耀 Watch GS Pro 现已获欧洲经济委员会认证。

▲荣耀Watch GS Pro型号为KAN-B19

▲华为 WATCH GT 2 Pro 型号为VID-B19

目前暂时没有两款“Pro”版手表的配置参数曝光。

IT之家了解到，今年华为发布了 Watch GT2 42mm 凝霜白、栗木红新配色以及WATCH GT 2e。

新款华为Watch GT2新增女性生理周期管理功能，用户首次使用时输入生理周期相关信息，即可在手表界面获得包括经期和易孕期的相关提醒。此外，301医院的心脏健康研究升级，新增房颤风险预测，针对房颤病史用户可实时预测未来房颤发作风险，并能提前预警。

华为Watch GT 2e保留了圆形的表盘，采用表体与表圈一体化设计，多排双色TPU表带佩戴舒适且利于排汗，适合运动佩戴。

华为Watch GT2e 搭载麒麟A1超低功耗芯片，在典型使用状态下，华为Watch GT2e能够连续使用2周时间。华为Watch GT2e在继承原来的15种专业模式基础上，还新增了85种自定义运动记录，包括跑酷、街舞、滑板、攀岩等极限、休闲、健身、水上项目、球类、冰雪项目等六大运动类型。同时它还新增支持6种运动模式的自动识别，分别是户外跑步、户外步行、室内步行、室内跑步、椭圆机和划船机。在运动时，华为Watch GT2支持心率过高过低提醒，能够自动记录下运动时间、热量、心率区间、运动效果、恢复时间等数据，还能一键生成长图分享到社交平台。