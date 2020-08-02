苹果 12 英寸 ARM MacBook 配置曝光：搭载 A14X 芯片，最高 16GB 内存，20 小时续航

IT之家8月2日消息 外媒Wccftech报道，此前众多消息称，苹果 MacBook 12 机型将采用定制 ARM 芯片推出，并且优先搭载 A14X Bionic。另外，这款 A14X 也会出现在新的 iPad Pro 机型中。爆料者称，搭载 A14X 的 12 英寸 MacBook 将变成一台功能强大的便携笔记本。

爆料人 @Komiya 谈到了即将推出的 12 英寸 MacBook 的内部规格。据悉，这款机型将提供 8GB 或 16GB 内存，以及 256GB、512GB 或 1TB 的存储空间选择。12 英寸 ARM MacBook 最大的卖点之一是，它将提供高达 15-20 小时的电池续航，而基于英特尔的 MacBook 机型续航时间只有 8-10 小时。

该推文还指出，12 英寸 ARM MacBook 将获得 720P FaceTime 高清摄像头，但这款机型的缺点是蝴蝶键盘。因为蝴蝶键盘容易出现故障，苹果已经开始在新版本中改用剪刀式键盘，因此并不确定 ARM MacBook 是否也会改变选择。笔记本重量小于1kg。

此外，12 英寸 ARM MacBook 还有一个 USB-C 接口，但目前还没有确认是否会支持 Thunderbolt 3 技术。

IT之家获悉，由于苹果 A14X Bionic 有望采用 5nm 工艺制造，而且 TDP 不会高得离谱，因此 12 英寸 MacBook 模具将足以为芯片组降温。

Komiya 还提供了详细的定价，号称 799 美元（约合人民币5572元），这很可能是基本款的起步价格。