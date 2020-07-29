不是 iPhone 12 Pro Max ？12 英寸苹果 ARM MacBook 电池容量曝光：4380mAh

IT之家7月29日消息 外媒wccftech报道，苹果公司预计将在2020年推出12英寸ARM MacBook，但现在看来发布可能要迟一些，最新监管文件显示了一款未命名的苹果便携式计算机的电池容量。起初该电池容量被认为是iPhone 12 Pro Max的，但爆料人士@Komiya 表示，这是苹果ARM MacBook（2020）的电池容量认证。

图片显示，ARM MacBook（2020）电池额定容量值为4380mAh，这意味着即将推出的12英寸ARM MacBook预计将配备49.9WHr电池。有趣之处在于，上述容量与当前一代MacBook Air中的电池容量相同，还不太确定是适用于更新的MacBook Air或12英寸 ARM MacBook。

但是，另一位爆料人士提到MacBook Air将要停产，人们会喜欢它的替代品，但没有提到替代品的名称，这很有可能是即将面世的12英寸ARM MacBook。

IT之家获悉消息称，这款ARM MacBook设备起售价为799美元（约合人民币5592元），而且由于采用5nm工艺的12核定制A系列芯片，性能要比当前ARM Mac mini开发机中的A12Z要强大很多。