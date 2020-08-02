三星 Note 20 Ultra 入网：双电芯设计，产地是越南

IT之家 8 月 2 日消息 据数码博主 @肥威 爆料，三星 Galaxy Note20 Ultra 已经入网。从入网信息来看，该机采用了双电芯设计，电池容量为 2090+2275mAh=4365mAh，和此前的爆料信息基本一致。

入网信息还显示，这款手机的型号是 SM-N9860，支持 5G，产地是越南，目前工信部网站还未公布该机的更多信息。

根据此前消息，三星 Galaxy Note 20 Ultra 采用 6.9 英寸 Dynamic AMOLED Infinity-O 屏幕，拥有 WQHD +（3200×1440）分辨率与 19.3:9 长宽比，支持 120Hz 动态刷新率与 HDR10 +，覆盖第七代大猩猩玻璃；搭载 Exynos 990 处理器，配备 12GB 内存与 256GB / 512GB UFS 3.1 存储；前置 10MP f/2.2 摄像头，后置 108MP（f / 1.8）+12MP（f / 2.2）+12MP（f / 3.0）相机组合，支持 5 倍光学变焦、激光自动对焦、8K 视频录制等功能。

IT之家了解到，此前三星官方已宣布，将于 8 月 5 日发布三星 Galaxy Note20 系列手机。该发布会上还将推出三星 Galaxy Tab S7 系列平板电脑、三星 Galaxy Buds Live、三星 Galaxy Watch3，三星 Galaxy Z Fold2 5G 等产品。