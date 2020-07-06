最新爆料：三星 Note20/Fold 2 将在 8 月 5 日发布

IT之家7月6日消息 外媒mspoweruser报道，由于COVID-19疫情流行，爆料人士@IceUniverse 称，三星计划在8月5日举行线上Unpacked直播发布会活动。三星有望在此次活动中推出Note20系列，Fold 2和Galaxy Watch 3。

与之前的产品不同，三星Galaxy Fold 2的价格会便宜一些，并配备三星超薄玻璃（UTG）技术，还有一定可能支持S Pen手写笔。另一方面，Galaxy Note20阵容将具有三个变体型号-Galaxy Note20，Note20+和Note20 Ultra。

三星Galaxy Note20 Ultra和Note10+之间的相似之处仅限于设计美观。如果谈论内部结构，Galaxy Note20 Ultra几乎囊括了所有最新组件。三星Note20系列中最旗舰的型号包含骁龙865 Plus，并具有120Hz LTPO显示屏，屏幕分辨率为2560 x 1440（QHD）。IT之家获悉，关于三星Note20 Ultra的另一个有趣功能是，用户将能够同时开启QHD + 120Hz，这是三星S20用户无法做到的。

另外爆料称，Note20系列史上最贵，三星Note20售价999美元（约合人民币7058元），三星Note20 Ultra售价1299美元（约合人民币9178元）。