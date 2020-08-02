微软 Win10 版本 2004 Build 19041.423 推送（可选补丁）

IT之家8月2日消息 2020 年 7 月最后一天，Windows 10 版本 2004 迎来了新一轮的补丁。微软推送了 Windows 10 KB4568831 可选补丁，安装升级后系统版本号升级到 Build 19041.423。该可选更新带有一长串的错误修复和改进。

该可选更新面向 Windows 10 版本 2004 推送，你需要从更新和安全 >Windows 更新 >可选更新中手动安装。

在某些安装中，当你点击名为 “查看可选更新”的新链接时，将出现 Windows 10 Build 19041.423。在可选更新页面中，你需要点击 “其他更新”展开部分，并选择你要下载的更新，然后点击 “下载并安装”选项。

Windows 10 KB4568831 (Build 19041.423) 更新内容：

通过此次 Windows 10 版本 2004 的可选更新，微软正在实施一些错误的修复，包括影响文件资源管理器的问题。

已确认的文件资源管理器缺陷会使 UWP(通用平台应用)意外崩溃，当应用试图使用重启管理器重新启动文件资源管理器时，就会出现这种情况。

在 Windows 10 Build 19041.423 中，已经解决了另一个问题，即文件资源管理器在安装 Outlook 时无法渲染 . msg 文件的预览。

遗憾的是，微软在该更新中没有恢复从文件资源管理器搜索栏中删除以前的搜索项目的选项。

IT之家获悉，微软还在解决 Word 和 Excel 的问题。该公司已经修复了将 Word 中的图像和文本粘贴到 Internet Explorer 中的问题，以及当你使用 Windows 内置的放大镜工具时，Excel 可能会停止工作的问题。

对于消费者来说，微软终于修复了一个问题，当你使用非 HDR 系统进行串流 HDR 流媒体时，可能会让 4K（HDR）内容显示更暗。另外的，设置页面会意外关闭，并阻止用户配置默认应用的问题得到修复。

Windows 10 终于收到了由微软 2020 年 6 月的一批安全补丁引起的主要打印机问题的额外修复。在这个补丁中包含的额外修复改善了打印机和 Windows 之间的连接。

Windows 10 Build 19041.423 还解决了当系统从睡眠状态恢复并连接到蓝牙耳机时，导致蓝屏死机的问题。此外，Windows 10 可选补丁还解决了即在一些蜂窝调制解调器和家庭安全功能的 ARM64 设备上无法连接互联网的问题。

如果你现在不安装该补丁，当你安装 8 月 14 日的周二更新补丁时，所有的修复和改进将适用于你的系统。

扩展阅读：

《微软：Win10 版本 2004 大部分问题已解决》