聚合模式 Bug ？美团打车用户称手机号泄露，疑遭司机骚扰

8 月 2 日下午消息，聚合模式已经成为网约车行业的主流模式之一，但仍旧存在着一些问题。近日就有微博用户爆料称，在使用美团打车之后，用户手机号被泄露，从而遭遇司机骚扰。

微博用户 @今天情绪管理了吗 - w- 发文称，7 月 16 日晚间使用美团打车之后，7 月 17 日以来遭遇一名陌生网友不断添加微信骚扰，她怀疑是司机拿到了打车时手机号码的个人信息。

她回忆称，2019 年时就遭遇过类似情况。当时在美团打车上叫到了一辆神州专车的车辆，司机告诉她可以直接在司机端 App 上看到用户名就是真实的手机号。“当时我就发微博吐槽过，但没人理。这次也要提醒下大家，注意安全。”

在向美团打车方面反馈之后，美团打车方面表示，“平台通过对后台系统数据的追查，发现您的订单当时在系统对接过程中出现了故障，由于您的账号没有设置用户名，系统默认将您的手机号作为了用户名，导致将您的手机号作为乘客姓名进行了展示，我们将会对此情况进行修复，目前已反馈给平台 RD 与第三方进行排期解决。针对司机问题我们已经反馈给三方进行处罚。”

除了道歉之外，美团打车方面还补偿了 100 元余额。

不过该用户认为，相比 100 元的补偿，她更在意这个系统 bug 能不能得到及时的修复。“bug 一般是短时间，但这我从去年就遇到了，明显是长期的问题。”

相比于自营模式，聚合模式不必拥有大量的自有车辆和司机，而是接入第三方的资源，能够更快的实现规模拓展。目前已有多家出行企业都采用这种模式。

不过聚合模式也存在着服务质量、平台责任等难以界定的问题。这些都是众多选择聚合模式的出行企业需要进一步提升的。