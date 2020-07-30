王兴想拒绝支付宝接入美团，但用户可能不答应

“淘宝为什么还不支持微信支付? 微信支付的活跃用户数比支付宝多，手续费也比支付宝低。”

7 月 30 日，有部分网友反馈使用美团进行支付时已经没有支付宝选项。不嫌事大的王兴，在饭否上如此回应。

随即有网友反问王兴 “那你为什么还做美团支付？”

截止发稿前，美团官方依然没有回应此次支付宝取消事件。不过在昨日下午美团月付在官方微博上喊话：“其实这文章的主体换成饿了么 APP 和微信支付也同样合适呢。”如此回应的真实表达是在说明饿了么只支持花呗和支付宝两种支付方式，微信支付也不能使用美团月付和支付宝，美团只不过是做类似的事情。

从创始人到产品，如此明目张胆的喊话，令人嗅到了支付领域的硝烟，美团或许决心正面迎战支付宝。

王兴的支付野心也已经昭然若揭。

美团对金融虎视眈眈已久

早在 2015 年，王兴公开提出美团未来将 “打造一个千亿资产规模的金融事业”。

从 2016 年开始，美团就斥资 3 亿收购支付牌照，随后接连拿下银行、小贷、保险另三张金融牌照，现在美团已经有 5 张金融牌照。美团在金融领域的动作不断，通过生意贷、美团生活费这些借贷业务以及美团互助等保险业务格局初现。

数据方面显示，2019 年，美团金融业务在内的其他服务和销售板块，在总营收中所占的比重从 2015 年的 1.02%，提升到了 2019 年的 16.57%。而 2020 年第一季度，受疫情影响美团外卖酒旅等业务下滑，但是来自小贷业务的一季度利钱收进进献比此前第四季度增加 7.27%，这是美团业务板块中的一个亮点。

显然，美团决定乘胜追击。今年 5 月底，美团 APP 的信用支付产品美团月付已正式上线。

美团用户在首页搜索 “美团月付”就可以申请开通。根据页面信息，美团月付最长免息期为 38 天，支持延期、分期还款，目前有支付减免活动，具体可以在包括外卖、大众点评、打车、出行、住宿、电影、摩拜单车等在内的多个场景使用。在订单付款页面可勾选美团月付支付，这明显对标的是蚂蚁花呗。

除 “月付”外，美团还与上海银行、青岛银行等数家银行联合推出了 “联名信用卡”，并通过上门开卡、并承诺用户在开卡后的 60 天每天在美团上任意消费 6 元以上既可立减 6 元等方式花大力气培养用户的消费习惯。

不过美团在发展金融的道路上遇到了不少坎坷，美团月付开通后，不少消费者投诉在不知情的情况下被开通美团月付和信用卡，而近来来自河南法院的判决更让美团的小贷业务备受质疑。

“未经金融扣留部门依法理睬，操纵互联网信息技妙手腕，颠末过程融资业务平台，背法从事发放贷款业务，扰乱了金融市场秩序，碎裂摧毁了金融市场的稳定性，危险了社会平易近众所长。”河南焦作市中级人平易近法院颁发的一批法院试验裁定书显露，重庆美团小额贷款有限公司（下称 “美团小贷”）未在限期内供给金融扣留部门理睬从事资金融通发放贷款业务的证实，多起试验申请被驳归。

美团此前也多次因为无牌经营、代收代付违规和暴力催收等被诟病，美团的金融之路显然走得不够顺畅。

美团阿里赤膊上阵

阿里与美团的恩怨已久，本地生活的旧怨未了，又添支付领域的新仇大恨。此前记者发现，在美团投入的新业务共享充电宝上，美团也是不支持支付宝扫码借用和支付的。

支付宝面对这样的局面，并没有坐以待毙。据媒体报道，蚂蚁花呗内部正在孵化一款新的信用付产品，名称为 “月月付”，目前已向少量用户开启灰度测试。

与花呗分期不同的是，花呗月月付是花呗面向部分用户推出的一项 “分月付款服务”，在购买支持月月付的商品时，可以先付一部分，尾款按月慢慢付。新产品目前可分成 10 期，未来可能最多分 24 期，用户按月支付货款，而且没有任何利息。

这款产品也被看作是应对美团月付的一招棋。

此次美团取消支付宝支付方式，并不是发生在所有用户身上，这也是诡异的地方。

不少人猜测美团是通过灰度测试来测验市场反应，毕竟很多人在美团 APP 上的支付宝方式并没有被取消。

在过去几年里，美团分别出现过两次用户反映美团点餐曾短暂无法使用支付宝支付。曾经有用户在 2016 年使用美团付款时发现无法使用支付宝，但随后通过与客服沟通即可恢复支付宝支付。

也有分析人士称，美团平台上早已将支付宝折叠，可能有大批用户已经不再使用支付宝支付方式，对于那些很久以来一次支付宝都没有用过的，已经开通美团月付的用户，取消支付宝支付选项，美团方面也许认为不会影响用户体验。

不过社交平台上对此次美团取消支付宝的行为大多是站支付宝，在大部分用户眼里美团只是服务平台，并不是一款支付产品。

王兴在饭否上回应称，“淘宝为什么还不支持微信支付? 微信支付的活跃用户数比支付宝多，手续费也比支付宝低。”不过，这话被不少用户认为 “有点酸”。

从第三方数据来看，在今年一季度，中国第三方支付平台中支付宝占有 48.44% 的市场份额，位居第一；其次腾讯（微信支付）、银联、快钱支付依次占有 33.59%、7.19%、6.1% 的份额。美团的金融梦从未停下，但前方需要超越的对手太多。

尤其在支付宝这个巨无霸面前，美团到底何去何从，是彻底与之决裂还是步步为营，恐怕还需要再三衡量。

在支付领域角力的背后，其实是美团和阿里两家公司对的赤膊上阵，外卖领域的战争还没有落幕，今年以来，美团和阿里在本地生活领域的动作不断，双方互不相让，支付宝曾经宣称要打造数字生活平台，阿里对本地生活势在必得。不过王兴也从不怯场，今年对社区团购等下沉市场的投入，更让人嗅到了硝烟的味道。

如今，在支付领域的战争又起，美团到底有没有可能占得一席之地还是未知数。但是对阿里来说，将不得不战。