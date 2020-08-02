腾讯：微信号能修改，微信帐号不允许修改

IT之家8月2日消息 2020 年了，微信号终于可以修改了。但是干完坏事，改个微信号就能溜之大吉？你要知道微信号、微信帐号，是不一样的。近期腾讯微信官方带来了科普介绍。

“微信号”难道不是 “微信帐号”的简写吗？当然不是。

用一句话来区分 “微信帐号”“微信号”——“你下载了微信软件，注册了微信帐号，设置了微信号”。

《腾讯微信软件许可及服务协议》：用户在微信软件上注册微信帐号成功后，可以使用微信帐号进行添加好友、聊天、发布朋友圈等操作。微信号则是微信帐号的身份标识。

微信这款软件是用户使用微信帐号的载体，微信帐号是用户在微信生态中的身份，而微信号是微信帐号的身份标识之一。

微信允许修改微信号还是微信帐号？

目前，用户在满足一定条件内允许修改微信号。

但是，微信帐号一经注册，不允许修改。修改微信号时，微信帐号的 UIN 并不随之修改，而 UIN 才是用户在微信平台上的唯一身份标识符。

修改微信号后，是否前尘往事一笔勾销？

修改微信号不会影响该微信帐号对相应后果的责任承担，比如说发表过违法违规的言论等，都不会因为修改微信号而改头换面重新开始，仍然需要对此前行为承担责任。

总结起来就是：

使用微信千万条，合法依规第一条；虽然能改微信号，法律责任不能逃。

是不是还有点乱？IT之家援引网友举例说明，修改微信号就跟身份证上改名字一样，但是身份证号没有被修改。还比如，在银行开户有账号和卡号，当银行卡丢了后换新卡，但之前的余额和交易记录都在，是因为换了卡号，但主体账号不变。