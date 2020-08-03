中国移动加量不加价，流量扩容行动值得思考

8 月 3 日消息 近日，中国移动四川公司的套餐流量扩容公告引起了网友们的广泛关注。从网友们的反馈信息看，虽然有人将此视为中国移动 “收割 5G 用户”的操作，但是为四川移动点赞叫好的居多。从有助于经营发展的角度看，我们认为，在 5G 风口到来之前，四川移动主动加量的做法值得称赞。



一、提速降费是运营商竞争的必然结果

监管层在 2020 年虽然没有为运营商设定流量提速降费明确要求，但是这并不意味着提速降费政策的过时。实际上，即便监管层不再强力推动提速降费，提速降费也将是运营商通过竞争实现惠民和经营目标的必然结果。

在不限量套餐竞争带动下，流量单价在 2018 年经历了直线跳水。之后终于在 2019 年下半年止住了跳水并进入稳步下滑通道。流量单价的这个重大变动直接改变了运营商营收负增长的走势，也为 2020 年营收的稳定增长奠定了基础。

流量单价从超高价到高价再到中低成本价的过渡期间，降价的空间自然会越来越小，但是这并不意味着流量没有降价余地。工业和信息化部公布的数据显示，从 2019 年年中至今，流量单价一直都保持了降价走势，毕竟流量市场供给过剩，降价是竞争的基本手段。

二、流量扩容并不必然导致消费激增

工业和信息化部公布的数据显示，我国移动电话用户 DOU 在 6 月底已经达到 10.14GB / 户，比上年 6 月份高 2.3GB / 户，月均增长约 196MB / 户；比上年 12 月份高 1.55GB / 户月均增长约 265MB / 户。

如果把时间线继续向前推，我们就会发现 DOU 增速属于保持了稳定增长。工业和信息化部公布的数据显示，今年 3 月当月移动电话用户 DOU 达到 9.5GB / 户，较上年 3 月提高 2.23GB / 户，月均增长 190MB / 户；较上年 12 月提高 0.91GB / 户，月均增长 310MB / 户。

2020 年上半年移动电话用户 DOU 的超高速增长与新冠肺炎疫情期间的 “非接触”经济行为有非常大的关系。随着新冠肺炎疫情形势的持续好转，用户 DOU 还能否重现上半年的超高速增长走势，还有待进一步观察。如果仅从 5 月份和 6 月份的数据看，DOU 增速已经回归平常。

从 2017 年下半年开始到 2019 年上半年，在提速降费和不限量竞争的推动下，流量单价一直都保持了较快的下滑速度。即便从 2019 年至今，流量单价的下调幅度也非常明显。从工业和信息化部公布的数据进行推算得知，流量单价从去年 3 月份的接近 5.8 元 / GB 已经下调至今年 6 月份的 4.3 元 / GB 附近。

另外，在 WIFI 已经全面普及而且高带宽的光线宽带渗透率持续升高的情况下，除非有新的爆款流量杀手应用出现，否则移动电话用户的 DOU 增长不容易出现超出预期的超高增速，毕竟大家现阶段的需求已经得到满足，即便流量单价早已从过去的不可企及变成了现在的白菜价。

三、推动用户向 5G 迁转是必然趋势

无论是从全球看，还是从国内的竞争趋势看，虽然 5G 的风口未到，但是争抢 5G 领先位置的操作一点也不含糊。无论是早已公布 5G 套餐用户数的中国移动和中国电信，还是持续保密的中国联通，都在通过各种方式推动在网用户向 5G 迁转。

在 4G 时代初期，运营商正是按照换 4G 卡、换 4G 套餐、换 4G 手机的模式迁转用户。现在 5G 时代，运营商也需要按照上述模式推动存量和增量用户向 5G 迁转。在 5G 终端性价比尚不具备竞争力的情况下，最大限度做大 5G 套餐用户规模，绝对是明智之举。

从年初至今，包括中国移动、中国联通和中国电信等在内的运营商就已经通过 5G 套餐打折、上线 5G 流量包、明星带粉、靓号吸客等多种方式在强力推动用户向 5G 迁转。不管这其中有没有应对携号转网因素的影响，客观上运营商的上述操作有助于 5G 发展。

中国移动在今年年初公布了年度净增 7000 万 5G 套餐用户的计划。截至 6 月底，中国移动年内净增 5G 套餐用户已经超过 6300 万户。从数据反映的情况看，对中国移动来说，提前完成全年 5G 套餐用户发展目标已经板上钉钉。即便四川移动完不成自己的发展指标，对中国移动整体来说，也不会有大的影响。

四、开展流量扩容需要注意降价过快

按照四川移动公布的信息看，首批升级扩容的资费套餐包括全球通无限尊享计划系列套餐、移动大流量系列套餐、全球通畅享系列套餐、畅享 50GB/30GB 套餐、全球通尊享系列套餐、4G 飞享系列套餐。

首批升级扩容的套餐用户都属于高价值用户。升级高价值用户套餐既可以推动其向 5G 迁转，也可以提升用户粘性，进一步筑牢离网壁垒。虽然加量不加价的好处非常明显，但是操作过程中要特别注意流量单价的过快下滑。

运营商 2019 年上半年的经营结果已经充分证实，流量单价的快速下调不但不会带来预期的薄利多销，而且没有出现大家期待中的流量消耗量爆增，甚至还会对营收增长造成较大压力。

当前 5G 套餐用户和真正 5G 用户的渗透率都比较低，即便 4G 用户升级为 5G 套餐用户，大部分 5G 套餐用户使用的网络依然是 4G 网络。享受着 5G 套餐的超低价格，消耗着 4G 网络资源，这本身相当于 4G 套餐降价的意思。

从用户的角度看，加量不加价是非常大的实惠。从运营商的角度看，虽然可以将此次套餐扩容理解为获客成本的提前消耗，但是需要提醒大家的是，获客也需要有成本控制，在使用流量惠民的同时也要注意再次掉入依靠降价进行肉搏竞争尴尬境地。

不管 5G 未来的预期如此美好，从当前来看，刺激用户消费、提升用户粘性，依然是运营商最切合实际的操作。在稳定存量用户的基础上，进一步提升用户价值，中国移动四川公司流量扩容行动值得点赞。