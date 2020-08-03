乔帮主，能给签个名吗？（图）

一本 1989 年的《财富》杂志本周在美国拍卖，起拍价高达 1.1 万美元，预计成交价至少超过 3 万美元。

为什么一本 30 年前的泛黄老杂志值这么多钱？杂志本身不值钱，封面的乔布斯亲笔签名才值钱，当年 34 岁的他风华正茂，是当期杂志的封面人物。这本杂志的所有者是一位豪华轿车出租公司的司机，当年曾经为乔布斯开过车。在为这位 34 岁的亿万富翁服务过几次后，司机提出了这个签名请求。

据报道，乔布斯当时为司机签了名，但随后却打电话给豪车租赁公司投诉了司机，好在司机并没有失去工作。这个故事听起来就像是，明星在飞机上勉强和粉丝空乘合了影，随后向航空公司投诉空乘骚扰自己休息。不过，这很符合乔布斯的高冷性格。

乔布斯签名这么值钱吗？当然，这位苹果联合创始人 56 岁就因病去世了，留下了一个商界传奇。重回苹果之后，他不仅带领企业走出破产阴影，更连续推出了 iPod、iPhone 和 iPad 等颠覆性产品，彻底改变了全球移动互联网体验。

在苹果粉丝的心中，乔布斯就是一个神级人物。与他有关的一切物品都具有收藏价值。2016 年的一次乔布斯旧物品拍卖会上，他在 1983 年穿过的一件皮衣以 2.2 万美元成交，这件皮衣就是乔布斯站在 IBM 门口竖中指的那件。一道被拍卖的还有乔布斯穿过的浴袍、用过的剃须刀、戴过的手表、连他在 NeXT 时期的工卡都价值几千美元。

乔布斯早期在苹果的名片，2018 年以 6259 美元的价格拍卖。这应该是乔布斯在 1985 年之前的名片，当时苹果总部还在 Cupertino 的 Mariani Avenue 上，就在 Infinite Loop 总部的马路对面。苹果 1993 年入驻 Infinite Loop 总部，2017 年搬到现在的太空飞船总部。

更为关键的是，乔布斯并不是一个随和亲民的人，极少为粉丝签名。从他去世到现在，出现在拍卖会上的乔布斯签名物品只有 10 多件。这也推高了乔布斯签名的拍卖价值。基本上，只要乔布斯签过名的物品都可以轻松价值上万。

要知道，乔布斯成名三十多年时间，一直住在硅谷，都不是深宅大院，平时也经常出门吃饭，遇到的粉丝更是不计其数，请他签名的应该也为数众多。但能拿到他签名的粉丝却少之又少，要么是脸皮贼厚，要么是赶上乔布斯心情不错的时候。

2012 年，他签名的一张名片卖了 5676 美元。这是 1989 年乔布斯去摩托罗拉在伊利诺伊州举办的一个活动，为摩托罗拉一位工程师签的名。据这位工程师回忆，当时他在活动现场攀谈乔布斯，随后提出了签名请求，乔布斯一脸不情愿写下了自己的名字。

2017 年，乔布斯签名的另外一本杂志以 5.6 万美元的价格成交，这是目前乔布斯给粉丝签名的最高售价。这是 1988 年 10 月，乔布斯在马萨诸塞州发布 NeXT 电脑活动时给一位女性签下的。这位女性回忆说，自己要求乔布斯签名时，后者显得非常犹豫，说自己不爱签名。于是她靠近乔布斯直视后者的眼睛，说 “那就写你心里所想吧”。乔布斯笑了起来，在杂志上写了 “我爱制造”（I love manufactoring），随后签下了自己的名字。

2018 年，乔布斯签名的一张报纸以 2.7 万美元的价格成交。这是 2008 年帕洛阿尔托一位女士在酸奶店偶遇乔布斯，顺手拿起一份报纸，翻到关于 iPhone 的报道，要求后者签名。尽管乔布斯再三婉拒，但还是挡不住女士软磨硬泡，他自己签完名之后还让身边的一个男士也签名。后来这位女士才知道，那位签名的男士是苹果负责 iPod 业务的高级副总裁法戴尔（Tony Fadell）。

此外，有据可查被拍卖的乔布斯给粉丝的签名还包括了：1992 年乔布斯在旧金山 NeXTWORLD 大会上的一张签名海报，2017 年以 1.96 万美元售出；2001 年签名的一本 Mac OS X 说明手册，2018 年以 4.18 万美元售出；2006 年签名的一本 MACWORLD 杂志（上图），2018 年以 4.78 万美元成交；1995 年签名的一张《玩具总动员》电影海报（乔布斯的皮克斯制作），2019 年以 3.125 万美元售出。

2019 年，苹果前市场营销主管林德伯格（Suzanne Lindergh）拍卖了乔布斯在 2000 年亲笔签名的一块牌匾，这是她在苹果工作十年之后获得的公司感谢牌匾。这个牌匾最终以 3.125 万美元售出。

而这个乔布斯在 1988 年签名的软盘在 2019 年以 8.4 万美元成交，足以购买 84 部 iPhone 11 Pro 手机。

乔布斯随手签名都价值数万美元，而记录他生命重要时刻的正式签名文件就更加珍贵了。2013 年他签名的一份合伙文件拍卖了 4 万美元。这是 1978 年乔布斯和一位朋友在俄勒冈州合伙租赁土地签署的法律文件。这份法律文件的唯一价值就是乔布斯的签名。乔布斯成为亿万富翁之后，和这个朋友关系非常疏远。所以他也毫不可惜地卖掉了这份文件。

而乔布斯在 1973 年填写的一份求职问卷，2018 年以 5000 美元起拍，最后 17.5 万美元的惊人价格成交。当年 18 岁的乔布斯刚刚进入俄勒冈的里德学院（Reed College），刚拿到驾照。不过，乔布斯只读了一个学期就退学了。他在自己的技能方面写了计算机，在专长方面写了电子科技、工程设计和数字化，而且注明来自惠普公司。第二年，乔布斯加入了 Atari 公司，但经常让好友沃兹尼亚克帮他干活。

2018 年，乔布斯的一张支票进入了拍卖会。这张 2000 美元的支票是乔布斯在 1988 年开给女性朋友瑞德斯（Tina Redse）的。在 1989 年遇到妻子劳伦娜（Laurene Powell Jobs）之前，乔布斯曾经和瑞德斯有过一段情缘。这张支票也透露出乔布斯很多个人信息，包括他的真名是 STEVEN JOBS，而不是 STEVE JOBS；当时他还住在硅谷南湾的 Los Gatos。这座房子当时价值 80 多万美元，30 多年后价值 400 多万美元。

在签名这件事上，西班牙知名画家毕加索就特别积极主动。毕加索习惯在杂货店购物时用小额支票付款，因为店员却舍不得兑现毕加索亲笔签名的支票，签名的价值远远超过了支票金额。这样毕加索等于免费购物，店员们也觉得物超所值，大家皆大欢喜。

话说回来，为什么乔布斯不愿意签名？他在拒绝给粉丝签名的时候，是这样解释的，他的声名荣誉来自于苹果的产品，而苹果产品来自于团队的贡献，这不是他一个人的杰作。所以乔布斯在帕洛阿尔托酸奶店在女性粉丝的再三要求下签名之后，还要身边的 iPod 业务负责人法德尔也一起签名，因为 iPhone 最初的硬件也有法德尔的贡献。

不过，乔布斯也有特别爽快答应签名的时候。上图是一台 Macintosh Plus 电脑，属于硅谷的一位摄影师。他在 1988 年为 Macintosh 团队拍摄五周年纪念活动时，用了这部电脑作为拍摄道具。拍摄结束后，他请 Macintosh 最初团队的几位成员在电脑底座签上自己的名字。

当时乔布斯早已离开苹果创办 NeXT。因此摄影师直到 1993 年才有机会为乔布斯拍摄照片，顺便请他在这部电脑上补上自己的签名。乔布斯没有犹豫直接签下了自己的名字。虽然这个型号的 Macintosh 是 1986 年发布的，但 Macintosh 产品却是乔布斯在负气出走苹果之前打造的最得意产品。

很遗憾的是，这位摄影师在 2018 年仅以 2.8 万美元的价格就卖掉了这部乔布斯和 Macintosh 团队集体签名的珍贵电脑。

PS。说到苹果相关签名，我的北京同事郭老师 2016 年买了那本苹果设计圣经的大画册后，每次来硅谷参加活动都会背着这本重达 10 斤、价格 300 美元的超级大板砖；专门买了个登山包背着，肩膀还勒出了血印。直到第三年，才终于集齐了库克、沃兹尼亚克以及艾维的三人签名，圆了这个签名心愿。