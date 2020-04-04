苹果iPad十周年：GuitarToolkit开发商分享有关iPad原型机趣事

IT之家4月4日消息 据Macrumors报道，在iPad面市10周年之际，Agile Partners联合创始人Jack Ivers 分享了一个有趣的故事，讲述了他的公司如何获得苹果iPad原型机使用权。

故事始于2008年，当时Agile Partners发布了GuitarToolkit。作为App Store上首批iPhone应用程序之一，再加上苹果对音乐一直很感兴趣，该应用很快引起了苹果的注意。

2009年，苹果秘密地与Agile Partners接触，希望将GuitarToolkit应用于全球广告活动中。在与苹果方面人员的电话沟通中，Agile Partners被告知需要签署保密协议并需要开发日语，简体中文，德语，法语和西班牙语版本的GuitarToolkit，因为苹果考虑在广告中使用GuitarToolkit。最终，GuitarToolkit出现在一系列全球纸媒和电视广告中，其中也包括那些在美国和全球都久负盛名的杂志的封底中。

在史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）推出iPad的几天后，一位苹果高管与Agile Partners联系，要求就“重要问题”展开对话。在签署了非常严格的保密协议之后，Agile Partners最终被邀请到苹果总部开发他们的GuitarToolkit应用程序的iPad版本。

Agile Partners可以在“Infinity Loop的自助餐厅式的某建筑物的第二层或第三层中一间毫无装饰且十分不起眼的房间里”使用iPad来开发其应用程序。IT之家了解到，据Agile Partners称，房间里的门上挂着遮光窗帘，即使开着门，也看不到里面。这个房间有三到四个桌子，每个桌子上都拴着一个iPad原型机且被装在看起来像Kevlar的盒子中，只露出了屏幕和主页按钮。几乎看不到任何工业设计，包括边框，背面，边缘甚至iPad的厚度都被外壳遮盖了。

每个桌子上都有一台带有特殊Xcode的Mac，Agile Partners花费了整整一天的时间来调整应用程序设置以让其App适应新的屏幕尺寸，克服beta测试时出现的Bug，最终Agile Partners成功打造出iPad版TabToolkit。

Agile Partners最终成为WWDC 2010的VIP与会者，其iPad应用程序也获得了Apple设计奖。