一文读懂北斗三号全球卫星导航系统建成开通发布会：定位精度均值 2.34 米

IT之家 8 月 3 日消息 2020 年 8 月 3 日上午，北斗三号全球卫星导航系统建成开通新闻发布会在国务院新闻办公室召开。中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其，北斗系统工程副总设计师、北斗三号工程卫星系统总设计师谢军，北斗三号工程卫星系统总设计师林宝军，北斗三号工程运控系统总设计师陈金平出席本次新闻发布会，介绍北斗三号全球卫星导航系统建成开通有关情况。

IT之家了解到，7 月 31 日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，标志着北斗 “三步走”发展战略圆满完成，北斗迈进全球服务新时代。

一、工程建设提前半年完成，彰显中国速度

攻坚克难，完美收官。北斗三号 2009 年 11 月启动建设。10 余年来，工程建设历经关键技术攻关、试验卫星工程、最简系统、基本系统、完整系统五个阶段，提前半年完成全球星座部署，开通全系统服务。建成即开通、开通即服务。

一是攻克关键核心技术，实现自主可控。400 多家单位、30 余万科技人员集智攻关，攻克星间链路、高精度原子钟等 160 余项关键核心技术，突破 500 余种器部件国产化研制，实现北斗三号卫星核心器部件国产化率 100%。

二是发挥举国体制优势，高效完成组网。加强集中统一领导，建强工程总体和两总研制队伍，以总体、技术、质量、进度为标准，创新研制建设体系，单星研制周期缩短四分之一，运载火箭总装周期缩短三分之一，卫星入网周期缩短四分之三。构建形成风险分析及控制保障链，不带隐患发射，不带疑点上天。自 2017 年 11 月起，两年半时间高密度发射 18 箭 30 星，建成 40 余个地面站，快速形成星地一体化运行能力。特别是面对年初以来的新冠疫情影响和航天领域质量形势风险，工程全线狠抓任务组织实施、狠抓产品质量复查、狠抓任务风险防控，实现组网收官攻坚战和疫情防控阻击战的全面胜利。

二、系统功能强大性能一流，展现中国品质

追求卓越，世界一流。建设目标对标国际，迭代升级、实施增量工程，功能性能指标达到世界一流。

一是系统功能强大。北斗三号具备导航定位和通信数传两大功能，可提供定位导航授时、全球短报文通信、区域短报文通信、国际搜救、星基增强、地基增强、精密单点定位共 7 类服务，是功能强大的全球卫星导航系统。

二是性能指标先进。全球范围定位精度优于 10 米、测速精度优于 0.2 米 / 秒、授时精度优于 20 纳秒、服务可用性优于 99%，亚太地区性能更优。这里，我向大家展示一张图片，借此说明三点：一是北斗系统全球服务可用性，下面这张图是 2018 年刚建成北斗基本系统时的情况，图中阴影部分是系统不能覆盖的区域，当时全球服务可用性为 95%; 如今北斗全球系统建成后，在上面 2020 年的图中，已没有阴影，全球服务可用性 99% 以上。二是全球典型区域上空北斗卫星的星空图，红色圆点代表观测到的北斗卫星，可以看出相较两年前，现在各区域上空可视卫星数明显增多。三是北斗系统定位精度，根据全球连续监测评估系统最近一周测算结果，北斗系统全球实测定位精度均值为 2.34 米。

全球范围北斗系统服务性能示意图

短报文通信服务进行了升级拓展，区域通信能力达到每次 14000 比特（1000 汉字），既能传输文字，还可传输语音和图片，并支持每次 560 比特（40 个汉字）的全球通信能力。星基增强服务具备一类垂直引导进近（APV-I）能力，填补我国星基增强服务空白。国际搜救服务检测概率优于 99%，具备返向链路确认特色能力，显著增强遇险人员求生信心。此外，地基增强、精密单点定位还能提供最高厘米级定位服务。

今天，我们在前期已发布的有关文件的基础上，再发布定位导航授时（B2b）、星基增强（BDSBAS-B1C）、地基增强、精密单点定位（PPP-B2b）、国际搜救共 5 类服务的接口控制文件，北斗官方网站同步上线。区域短报文通信、全球短报文通信 2 类服务的接口控制文件将定向发布。至此，北斗系统发布的接口控制文件已覆盖全部 7 类服务。

三、综合效益显著成果丰硕，凝结中国智慧

一是国之重器，利国惠民。北斗系统已全面服务交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业，融入电力、金融、通信等国家核心基础设施建设。28nm 工艺芯片已经量产，22nm 工艺芯片即将量产。大部分智能手机均支持北斗功能，支持北斗地基增强高精度应用的手机已经上市。构建起集芯片、模块、板卡、终端和运营服务为一体的完整产业链。10 年来我国卫星导航与位置服务产业总体产值年均增长 20% 以上，2019 年达到 3450 亿元，2020 年有望超 4000 亿元。北斗在中欧班列运输、京张高铁建设运营、民用航空等方面得到应用，基于北斗的高精度服务在抗击新冠疫情和南方水灾中发挥积极作用，正在加速进入新基建，与新一代通信、区块链、物联网、人工智能等新技术深度融合，北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现。

二是中国北斗，世界北斗。北斗已是联合国认可的四大全球卫星导航系统之一。与美国、俄罗斯、欧盟卫星导航的兼容与互操作及系统间合作持续深化。相继进入民航、海事、搜救卫星、移动通信等多个国际组织，多个支持北斗系统的国际标准已发布。成功举办中阿北斗合作论坛、中国 - 中亚北斗合作论坛，在突尼斯建成首个海外北斗中心，中标阿尔及利亚地基增强网项目，在中阿合作论坛第九届部长级会议上，中阿商定继续推进深度合作。目前，北斗相关产品已出口 120 余个国家和地区，向亿级以上用户提供服务，基于北斗的国土测绘、精准农业、数字施工、智慧港口等已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲成功应用。

四、打造综合定位导航授时体系，再续中国创造

秉承 “中国的北斗、世界的北斗、一流的北斗”的发展理念，大力弘扬 “自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越”的新时代北斗精神，2035 年前将建成更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系，为未来智能化、无人化发展提供核心支撑，持续推进系统升级换代，融合新一代通信、低轨增强等新兴技术，大力发展量子导航、全源导航、微 PNT 等新质能力，构建覆盖天空地海、基准统一、高精度、高智能、高安全、高效益的时空信息服务基础设施。服务全球，造福人类！